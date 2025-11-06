經濟部：無人機進口 民航局、國防部須同意

▲無人機商業應用潛力極佳。（圖／pixabay）

[NOWnews今日新聞] 經濟部貿易署今（6）日晚間發布公告，12月1日起規定「其他無人機，僅供遙控飛行，最大起飛重量不超過250公克」等14項貨品，民用無人機需先取得交通部民航局同意文件；進口軍用遙控無人機國防部同意文件才可以開放進口。



對於如何執行禁令、影響多少物件，以及哪些國家影響最多，貿易署副署長胡啟娟未回電。貿易署新聞聯絡人鄭卉珍表示，副署長不在國內，稍後將會回覆。



據公告，「其他無人機，僅供遙控飛行，最大起飛重量不超過250公克」等14項貨品增列輸入規定代號「617」，並列入「海關協助查核輸入貨品表」。

廣告 廣告

貿易署說明，民航局為有效進行遙控無人機源頭管理，於5月2日請本部貿易署協助增列輸入規定，要求進口無人機需先取得該局同意文件；進口軍用遙控無人機，則需取得國防部同意文件。



另為與「遙控無人機管理規則」之檢驗及登錄施行日期同步，訂於12月1日生效。增列輸入規定內容為進口遙控無人機，需取得交通部民用航空局之同意文件，特定重量及數量以下免附；軍用遙控無人機，憑國防部核發之同意文件進口。



據貿易署所規範的14項貨品清單，規範產品類別包括「其他無人機，僅供遙控飛行」、「其他無人機」，規定重量從250公克到150公斤。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

晚了3天才證實！經濟部貿易署：20%關稅是「地板」不是「天花板」

中國稀土出口管制 龔明鑫：無人機受直接衝擊 半導體影響有限

經濟部砸442億發展無人機產業！力拼2030年產值達400億