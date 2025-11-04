經濟部：能源使用說明書審查 納一定規模以上資訊服務業

經濟部能源署副署長吳志偉召開記者會，就現行能源使用說明書審查，將納入一定規模以上之資料中心與主機代管資料中心提出說明。（記者王先國攝）

因應AI（人工智慧）資通訊產業用電快速成長，為確保相關能源設施採用高效率設備，降低能耗，經濟部公告依據《能源管理法》第十六條之授權，修正三項子法規定包括《能源開發與使用評估準則》、《能源用戶適用範圍》、以及《能源使用說明書格式》，並要求能源使用數量達五MW（百萬瓦）以上之超大型資料中心與主機代管資料中心，須於新設（擴建）階段即採用最佳可行技術，以優化節能設計提升能效。

經濟部能源署吳志偉副署長今（四）日表示，本次修法要求五MW以上大型資料中心、主機代管資料中心，於建廠前提出能源使用先期規劃並送主管機關審查，此為參考歐盟資料中心能源效率準則規範，並透過專家諮詢及座談等方式蒐集意見，據以訂出資訊設備選用、軟體服務配置、資料管理、冷卻系統、電力系統、能源監控及管理、整體能效等七大檢核項目。同時，參考新加坡、日本、德國等國家作法及我國產業實務經驗，以能源使用效率（PUE，即資料中心總設備能耗，除以資訊設備能耗所得之數值）為效率指標，針對不同營運類型訂定標準，分別為超大型資料中心不超過 1.3、主機代管資料中心不超過 1.4。吳副署長表示，能源署就新設（擴建）超大型資料中心業者採用之最佳可行技術方面，可提供輔導協助。關於降低PUE為資料中心需持續努力的方向，吳志偉說明，臺灣地處亞熱帶，訂定超大型資料中心之PUE不超過 1.3，是與位處低緯度、氣候較熱的新加坡相同，而歐洲各國、美國各州之PUE也不相同，在資料中心最密集的美國維吉尼亞州，因位處較高緯度，該州鼓勵PUE降到1.2以內，此與臺灣位處較低緯度，全年平均溫度較高之情況不同。

關於資料中心之冷卻系統，業者如採用LNG冷卻技術，如將超級電腦安裝在液化天然氣（LNG）終端，及利用終端的冷卻海水來冷卻超級電腦和資料中心之作法，吳志偉表示，業者採用之冷卻技術如確實有效且可行，能源署並不會設限

能源署說明，本次修法前已召開多次學者專家諮詢會，並與主要營運資料中心業者溝通，亦針對業界特別關注的最佳可行技術規範、效率標準強制性及查核作法等議題交換意見。能源署強調，資料中心是我國數位轉型的重要基石，透過本次修法，引導業者在設廠規劃階段即選擇適宜區位、導入節能設計，不僅可降低電網負荷、提升能源效率，亦有助產業減碳與提升競爭力。