經濟部：臺美對等貿易協定進入最後程序階段

記者吳典叡／臺北報導

針對臺美對等貿易協定（ART）簽署後，美製車進口是否零關稅等市場開放議題，經濟部貿易署今（4）日指出，目前ART簽署正在最後程序階段，持續與美方討論，相關結果將由談判團隊公布。

由於臺美關稅談判雙方已達成臺灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、雙向投資，以及臺灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署ART。

廣告 廣告

對於各界關注美製車是否零關稅，以及農產品市場開放議題，經濟部貿易署副署長胡啟娟今日出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會後表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰近日都已對外說明，目前仍依既定節奏進行中；在盡快簽署ART後，再就後續規劃與相關資訊，適時向外界報告。

至於未來是否可能採取「非全面開放」，或是有條件、有標準的方式處理關稅與市場開放問題，對此，胡啟娟說，目前仍處於最後程序階段，相關細節仍須與美方持續討論與協商；由於談判內容涉及層面廣泛，將由談判團隊在適當時機正式對外公布。