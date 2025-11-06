經濟部：豬肉攤商3萬補助從寬認定 地方造冊列管即可申請

經濟部補助每攤豬肉攤販3萬元，以降低其因配合防疫所產生的營運衝擊。(資料照，記者賴筱桐攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部商業署今表示，針對部分地方政府對於中央補助「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失」有疑義，特別說明本補助的目的在於協助豬肉攤商度過停業期間所受影響、穩定攤商生計，經濟部秉持積極協助的精神，支持販售溫體豬肉的業者度過難關。只要地方政府願意造冊列管、只要是販售溫體豬肉的相關產品(包含內臟)，經濟部都會從寬認定，納入補助對象。

商業署表示，有鑑於市場中攤商販售生鮮溫體豬肉及內臟等商品，有須即時處理或銷售、無法保存的特性，經濟部審認這類豬肉攤商的業者受防疫規範影響嚴重，經濟部已在10月30日宣布將補助每攤３萬元，以協助販售生鮮溫體豬肉或內臟的攤商，降低其因配合防疫所產生的營運衝擊，相關規範已在11月3日與地方政府透過視訊會議說明協調，務求兼顧攤商權益與補助作業便捷。

經濟部表示，地方政府列管的公、民有零售市場、攤販集中場，皆為補助對象。若原本地方政府尚未列管的攤商，請地方政府積極將符合補助資格的豬肉攤商納入列管名冊，以提供經濟部進行補助，未來也同步強化政府對市場及攤商的管理與掌握。

經濟部呼籲各界宜正確認知補助規範，避免誤傳，並共同支持解封後產業復興工作，保障攤商生計與傳統市場穩定營運。中央災害應變中心已公布本月7日凌晨恢復豬隻屠宰，也請各地方政府及各市場積極清理消毒，完成重新開市的準備工作。

