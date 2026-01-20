經濟部「2026智慧創新大賞」開跑 加速AI落地百工百業

記者郭曉蓓／臺北報導

經濟部今（20）日宣布「2026智慧創新大賞（BestAIAwards）」正式開跑，競賽聚焦AI應用與IC設計兩大類別，最高獎金新臺幣100萬元，本屆賽事針對 代理式AI與模型輕量化等關鍵技術評選時可予以加分，期引導產業善用國際資源，發揮臺灣資通訊與半導體供應鏈優勢，盼加速AI技術落地百工百業，強化臺灣在全球AI產業鏈的競爭力。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，經濟部辦理「智慧創新大賞」，不僅是選拔具代表性的得獎作品，更重要的是打造一個結合 AI 軟體創新與臺灣半導體、IC 設計優勢的國家級AI舞台，引導國內外企業與學生共同投入 AI 關鍵技術研發與產業應用。更特別強調，得獎團隊可獲多項「額外」優先獎勵，包括研發補助「加碼」、國際展會媒合、串接跨部會投資、新創基地等相關資源，協助團隊加速形成產業典範，帶動產業智慧升級。

廣告 廣告

首屆「智慧創新大賞」就吸引超過1,000個團隊參賽，多組得獎團隊透過競賽後續成功與投資市場接軌，例如振生半導體獲得1.8億元投資、博想醫學科技獲得1億元資金挹注；鈺立微電子在獲獎後，已有多家系統廠商主動接洽合作，成為攜手共創AI商機的理想夥伴，顯示透過競賽在加速技術落地與促成產業合作上的實質成效。

郭肇中表示，全球 AI 發展正由以判斷分析為主的「鑑別式 AI」，逐步演進為具備自主規劃與決策能力的「Agentic AI（代理式 AI）」。AI 已不再只是被動回應的工具，而是能主動執行任務、優化流程的智慧夥伴。因此，本屆賽事針對 Agentic AI 與模型輕量化等關鍵技術評選時可予以加分，期引導產業善用國際資源，發揮臺灣資通訊與半導體供應鏈優勢，推動 AI 應用深入百工百業，為產業升級注入強勁動能。

經濟部表示，「2026智慧創新大賞」即日起開放報名至3月16日，決賽訂於4月25日舉行，學生組最高獎金30萬元，企業組最高獎金100萬元，歡迎企業、新創、學生及國際團隊踴躍參與。

經濟部今日舉辦「智慧創新大賞」記者會暨徵件說明會，希望激發年輕世代的創造力、鼓勵學界與產業界更加緊密合作。（圖由經濟部提供）

經濟部今日舉辦「智慧創新大賞」記者會暨徵件說明會，希望激發年輕世代的創造力、鼓勵學界與產業界更加緊密合作。（圖由經濟部提供）