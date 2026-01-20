經濟部「2026智慧創新大賞」開跑 啟動代理式AI新世代加速AI落地百工百業

▲經濟部於本（20）日舉辦「智慧創新大賞」(Best AI Awards)記者會暨徵件說明會，與第一屆評審委員和得獎團隊，攜手共同揭開國內最高規格AI軟體競賽的序幕。圖左起為： 國立中央大學機械所蘇玟宇同學、博想醫學科技創辦人兼技術長蕭浩明、振生半導體技術長暨共同創辦人羅宇呈、經濟部產業技術司司長郭肇中、臺東大學校長鄭憲宗、鈺立微電子總經理王鏡戎、Myogai專案經理Dale Neal。

【記者 陳顗喆／台北 報導】經濟部於本(20)日舉辦「2026 智慧創新大賞（Best AI Awards）」啟動記者會，宣布全臺最具指標性的 AI 軟體盛事正式開跑。Best AI Awards分為「AI應用」與「IC設計」兩大類，最高獎金100萬元，除了延續第一屆催生關鍵AI創新應用、發掘國內潛力團隊及吸引國際頂尖人才及企業來臺交流的宗旨，今年將更鼓勵開發者利用 GitHub 等國際資源微調（Fine-tuning）出符合在地需求的 AI 模型，並廣邀國際企業來臺，結合臺灣最強大的半導體供應鏈，聯手打造 Edge AI 解決方案。活動自即日起開放報名至3月16日止，誠摯邀請大企業、中小企業、新創、學生及國際團隊踴躍參與！

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，經濟部辦理「智慧創新大賞」，不僅是選拔具代表性的得獎作品，更重要的是打造一個結合 AI 軟體創新與臺灣半導體、IC 設計優勢的國家級AI舞台，引導國內外企業與學生共同投入 AI 關鍵技術研發與產業應用。更特別強調，得獎團隊可獲多項「額外」優先獎勵，包括研發補助「加碼」、國際展會媒合、串接跨部會投資、新創基地等相關資源，提供團隊最實質、最有力的後續支持，加速形成產業典範，進而帶動百工百業智慧升級，強化臺灣在全球 AI 產業鏈中的競爭力。面對全球發展快速變化，經濟部將持續透過競賽機制，促進 AI 技術落地，協助產業升級轉型。

▲「智慧創新大賞」(Best AI Awards)目標是成為全臺最具指標性的 AI 軟體盛事，希望激發年輕世代的創造力、鼓勵學界與產業界更加緊密合作，現場與全體與會媒體、潛力參賽團隊共同合影。

首屆「智慧創新大賞」就吸引超過1,000個團隊參賽，堪稱全臺最大的AI軟體競賽，除了挖掘與激勵參賽隊伍提出創新技術並可導入應用的解決方案外，也是企業鏈結產業、市場與資本的重要平台。首屆多組得獎團隊透過競賽後續成功與投資市場接軌，例如振生半導體獲得1.8億元投資、博想醫學科技獲得1億元資金挹注、鈺立微電子在獲獎後，已有多家系統廠商主動接洽合作，成為攜手共創AI商機的理想夥伴，顯示本競賽在加速技術落地與促成產業合作上的實質成效。

郭司長進一步指出，全球 AI 發展正由以判斷分析為主的「鑑別式 AI」，逐步演進為具備自主規劃與決策能力的「Agentic AI（代理式 AI）」。AI 已不再只是被動回應的工具，而是能主動執行任務、優化流程的智慧夥伴。因此，本屆賽事針對 Agentic AI 與模型輕量化等關鍵技術評選時可予以加分，期引導產業善用國際資源，發揮臺灣資通訊與半導體供應鏈優勢，推動 AI 應用深入百工百業，為產業升級注入強勁動能。

▲經濟部產業技術司郭肇中司長於「智慧創新大賞」(Best AI Awards) 記者會暨徵件說明會提到現在全球 AI 的發展已經到了一個關鍵轉折點，我們正從「鑑別式 AI」進階到 「Agentic AI（代理式 AI）」。

「2026智慧創新大賞」誠摯邀請全臺學生、企業及國際團隊，提出具備創新性與產業應用潛力的AI作品，強化臺灣AI技術落地與產業升級成效。本次競賽學生組最高獎金30萬元，企業組最高獎金則高達100萬元，決賽訂於115年4月25日舉行。競賽詳細資訊，請至活動官網查詢www.bestaiawards.com.tw（圖／主辦單位提供）