經濟部：3年內自主研發稀土滿足50％本土需求 美保障礦源
稀土是高科技產業發展不可或缺的關鍵礦物之一，經濟部今（3）天表示，工研院試量的產線已經完成，現在正擴大產線，原先是規劃三分之一，希望未來3年可以滿足一半上的需求；而美方願協助台灣掌握礦源，並與台灣等夥伴國共同在第三地布局稀土生產。
賴清德總統府今天親自主持「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」記者會，由經濟部長龔明鑫說明EPPD內容。龔明鑫表示，台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security），美方透過發表聯合聲明將台灣納入矽盛世宣言，與簽署國共同的參與經濟合作，彰顯台灣是美國在強化AI跟經濟安全重要的戰略夥伴關係，而且矽盛世的內容跟EPPD探討的內容事實上也相符。
龔明鑫指出，EPPD會議總共有四個支柱，第一個支柱在供應鏈安全的戰略對接，包含確保人工智慧供應鏈安全、數位基礎建設、無人機供應鏈合作等內容。美方希望在矽盛世宣言的制度下，保障人工智能供應鏈的安全，雙方政府、台美企業共同參與AI科技跟先進技術，且同意在AI終端的運用上比如機器人、無人機、智慧醫療等展開具體合作。
他指出，我方希望建立一個主權AI模型，但在中文體系裡，中國的簡體影響力較大，希望建立一個繁體的語料庫，美方也覺得是一個很好的想法，將共同可以研推動；另我方也希望在下一世代通訊、軍工產業、海底電纜安全、低軌衛星等等技術上與美國合作，美方也表達積極態度。此外，在EBBT開會的前一天，工研院與美國無人機產業協會（AUVSI）共同簽署Green UAS授權評鑑跟服務協議，雙方可經過此認證，在雙方的市場上進行商業上銷售或合作，之後還會推進到Blue UAS授權評鑑，探討國防上的合作。
第二支柱為關鍵礦物合作，龔明鑫說，因稀土問題，雙方非常重視供應鏈的韌性。我方表達工研院試量的產線已經完成，現在正擴大產線，原先是規劃三分之一，希望未來3年可以滿足一半上的需求，美方認為此模式如果可以量產的話，希望我方這套模式可以複製到其他的國家，協助全世界的稀土供應鏈安全上的韌性。
第三支柱是第三國合作，龔明鑫說，由外交部主政，例如同意在菲律賓跟拉丁美洲共同優先有一些區域的計劃性合作，美方也同意讓美國政府或企業共同參與；第四個支柱是雙邊經濟合作議題，主要是避免雙重課稅，對我國在美國投資或美企在台灣投資是有正向效果。
龔明鑫直言，台灣參加矽盛世宣言是美方所期待的，但我方的期待是解決務實問題，包括推動台美避免雙重課稅、協助我國掌握關鍵性礦物的礦源，因產線的精煉我方可以做到，但礦源掌握，希望美國可以跟我方合作共同。另外，經濟部簡報指出，美國願協助台灣掌握礦源，並與台灣等夥伴國共同在第三地布局稀土生產。
