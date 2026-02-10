經濟部2025國內專利百大排名出爐 台積電連10年奪冠

經濟部智慧財產局今天(10日)公布2025年專利統計指出，發明專利申請案在2025年達到5萬1,230件，年增約1%，其中，以台積電1,485件發明專利申請案名列本國人發明專利申請第一名，蟬聯10年冠軍。

智慧局表示，2025年發明專利申請案前五大依序為台積電、友達、鴻海，第四名則由南亞科、工研院並列。

智慧局長廖承威說明，台積電是全球最重要的專業半導體晶圓代工廠，更是AI的關鍵引擎，長期致力研發創新，成功開發最先進半導體製造及封裝自主技術，積極布局建構全球專利戰略版圖，以保護公司創新技術領先地位以及全球產銷營運的自由，其在海內外累積專利獲准數超過7萬8,000件。

廣告 廣告

廖承威指出，台積電連續10年在台灣蟬聯專利申請第一，2025年在美國的專利申請則是連續4年排名第二，僅次於南韓三星。他並分析，台積電其實有更多專利是藉由營業秘密做保護，推估目前檯面上的7.8萬件專利，可能佔其實際擁有專利的1%以下。

智慧局表示，2025年擠身我國專利百大企業當中，共有12家企業或研究機構，也進入專利商標檢索技術公司科睿唯安統計的2026年全球百大創新機構入選名單裡，包括台積電排名12、瑞昱排名28、聯發科排名31、鴻海排名35、友達排名36、緯創排名46、工研院排名52、南亞科排名63、華碩排名85、台達電排名87、中強光電排名97、慧榮排名98。(編輯：許嘉芫)