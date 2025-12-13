經濟部34智慧農工科技成果展 清糞機器人助減3至5成人力

這可不是單純對著花蕊噴氣，這一台是AI空氣授粉機器人，運用邊緣運算，即時辨識作物狀態，可以在最適合的時間進行授粉。

經濟部產業技術司本週末2天，在彰化福興穀倉舉辦「科技農工在地循環交流座談會」、與「智慧農業永續循環科技論壇」成果展，現場展出34項智慧農工科技成果。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，「台灣的半導體跟資通訊世界領先，希望能用這樣的力量，繼續在我們農業的科技上做提升，這個目前的2個主軸、世界的潮流，一個就是智慧AI，另外一個就是永續發展。」

除了授粉機器人，還有乳牛聲紋辨識技術，可從牛隻叫聲判讀情緒狀態，另外還有清糞機器人，可減少30%到50%清潔人力。經濟部與農業部合作，將AI、大數據與邊緣運算，實際導入產業場域，協助業者提升效率、降低人力成本。

而AI的導入，能否解決農業人力老化及缺工問題？台灣農業設施協會認為，人與AI的合作，能讓農業發展更好。

台灣農業設施協會理事長蔡致榮認為，「不是說AI進來，就把人替換掉，但是它跟人配合，來把這些作業做到最好，那我想這個不只是國內有需要，整個國際上也都是跑這個方向，趨勢就是這樣。」

台灣農業設施協會表示，台灣的工業技術，結合農業知識所發展出來的科技農工，不只國內能用，未來也能行銷國外。工研院則表示，將持續推動平價國產智慧農機設備，來降低農民導入智慧農業的門檻。