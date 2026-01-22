經濟部A+ 南亞科投資330億進新世代記憶體

▲南亞科「新世代10奈米級DRAM製程與AI超高頻寬記憶體研發計畫」將聚焦在新世代記憶體技術研發，執行期間預期可帶動衍生投資金額330億元，新增450個就業機會。（圖／南亞科提供）

[NOWnews今日新聞] 經濟部技術司日前召開「 A+企業創新研發淬鍊計畫第1次決審會議，會中通過4項計畫。其中，南亞科「新世代10奈米級DRAM製程與AI超高頻寬記憶體研發計畫」將聚焦在新世代記憶體技術研發，執行期間預期可帶動衍生投資金額330億元，新增450個就業機會。



隨著人工智慧與高效能運算快速發展，記憶體效能已成為影響AI運算效率的關鍵因素之一。南亞科技投入第四代10奈米級製程，以期提升記憶體效能與製程成熟度，縮短與國際大廠技術差距；並同步開發可支援AI應用的高頻寬、低延遲、低功耗記憶體產品，滿足AI伺服器與先進運算應用。



南亞科透過計畫推動將強化台灣在關鍵記憶體元件上的自主供應能力，厚植國內AI算力發展實力，並帶動大規模投資與就業機會。執行期間預期可帶動衍生投資金額新台幣330億元，新增450個就業機會，為台灣半導體與AI相關產業注入長期發展動能。



另外，高階機械設備方面，程泰機械、台朔重工「大型車銑複合五軸設備結合旋風切齒加工技術開發計畫」，針對齒輪與軸類零件加工流程冗長、效率受限的問題，開發可整合多道加工程序的大型車銑複合五軸設備，開發國內首套一機整合齒輪加工設備，將原本需多台設備完成的加工流程整合至單一機台，透過製程整合，可有效減少上下料與換線時間。



此外，面對AI伺服器快速成長所帶來的高熱密度與能源消耗挑戰，沃司科技「預防熱當機與優化機櫃效能之邊緣智能解決方案計畫」，以業界首創的雲邊協同智慧管理架構，提出AI資料中心智慧管理解決方案，預期可帶動產值新台幣3,000萬元，並推動國內資料中心產業朝向智慧化與綠色營運發展。

廣告 廣告

達明機器人「具身智慧賦能產業輪式人形機器人開發計畫」，針對製造業長期面臨人力不足問題，以更貼近實際工廠需求為設計出發點，打造更穩定、安全與能源效率的輪式人形機器人，計畫執行期間預計申請專利15件，帶動投資新台幣1億元，完成後三年內可創造累積產值27億元並新增30個就業機會。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

南亞科「定價節奏」影響獲利？今年EPS被大摩下修46%到29.9元

不在美生產記憶體廠將被課100%關稅 南亞科：目前仍無設廠計劃

南亞科估記憶體持續缺貨 總座：今年第一季公司報價肯定比去年高