經濟部A+計劃備足數億銀彈 力促25件跨國合作案 最高補助50%金額無上限

經濟部技術司長郭肇中今（7）日表日，近年台灣與歐洲在科技合作已有豐碩成果，已與5國簽署官方MOU，今年盼再與2國官方簽署，並新增25件雙邊企業創新研發合作案。為鼓勵企業進行國際研發合作，業者研發計劃經費最高補助50%，金額無上限。

技術司今天舉行「經濟部 A+計畫–推動歐洲跨國研發合作成果」記者會。郭肇中表示，台灣外交處境艱難，過去已順利與西班牙（自動化、綠能）；德國（機器人、半導體）；捷克（無人機、雷射）；英國（數位、生醫）；法國（航太、通訊）等5國官方簽署雙邊研發合作意向書。

預計今年將再增加2國，為免計劃生變，暫不便透露國家，郭肇中只說，大概會是雷射、AI等領域。技術司簡任技正戴建丞則以過去跨國合作每案平均補助約2,000萬元，今年新增25件，至少已備妥銀彈5億元，雖未限定業別，但有鎖定無人機、機器人、低軌衛星等領域。

郭肇中說明，申請獲跨國合作的研發計劃，若為AI技術研發，或參與產業國際標準訂定的，最高加碼補助20%，最高補助可達50%，金額無上限。

今天會中也邀3家業者分享跨國合作成果。愛克科技董事長特助林柏舟表示，公司就智慧電子布料與德國阿亨工業大學紡織所合作，開發耐水洗電子布料，並透露已獲加拿大、美國、中國等品牌廠訂單。

連騰科技總經理蕭富仁表示，連騰是台灣天線大廠，與英國Q5D、英國製造技術中心合作，縮小天線打樣周期80%，天線模組縮小50%，運用AI演算法傳輸提升20%至50%。效能還是傳統天線的2倍，又便宜1/3，可應用於筆電、網通、無人機、車用等領域。

徠通科技董事長陳嘉斌則分享，與西班牙線切割放電加工第一大廠ONA合作，提高機台切割精度至正負2.5微米。這靠廠商自主研發相當困難，但透過跨國合作可直接從西班牙ONA身上學習，徠通則貢獻自身研發經驗，並藉此帶動台灣工具機廠家走向國際。

技術司則表示，A+計畫跨國合作自2014年開始，迄今已在14國啟動研發徵案，累計簽署86項國際合作計畫，含括材化及淨零、半導體及光電、資通訊、生醫、機械、運輸等領域，政府補助14億元，替台廠創造42億元產值。

