經濟部AI科技神助攻 原鄉農特產、觀光、運動大升級

經濟部產技術司27日在屏東瑪家國中舉辦「原鄉智慧科技深化計畫」成果展，展示多項結合原鄉文化與科技的創新應用。（羅琦文攝）

經濟部產業技術司推動原鄉農業與創新應用AI發展，今（27）日在屏東縣瑪家國中展示成果，包括科技提升農產品產值、沉浸體驗以AI導覽串聯觀光、AI棒球教練與職棒等級訓練接軌，透過「省工、高值、永續」協助部落建立具競爭力的產業模式。

經濟部產業技術司長郭肇中表示，科技是縮短城鄉數位落差的關鍵，技術司以系統整合方式將創新技術導入原鄉，不僅是提供科技作為部落產業發展引擎，達成科技平權，也讓部落產業在數位化與自動化的助力下，具備接軌國際的特色與實力。

廣告 廣告

這次舉辦地瑪家鄉土芒果產量全台，工研院建置10公頃環境感測與智慧化澆灌系統，即時監測土壤溼度與環境數據，依作物需求自動化精準給水，提升產值逾10％。另外，為提升瑪家鄉農特產小米產值與品質，導入生產溯源管理跟加工標準化製程，增加產量10％，並跟業者簽訂每年300噸合約，更推出小米酒釀醬心蛋捲與食品醬料，提升產值2至3倍。

工研院協助農民以科技將農業剩餘優質資材活化再利用，將許多農產品加值為創意食材，攜手2024米其林推薦主廚林祺豐，將原鄉小米轉化為精緻創意料理，將原鄉小米轉化為精緻創意料理，包括小米刺蔥味噌醬、風味小米酒等，台灣酢醬（刺蔥風味）料理包已與日商合作，最快明年2月即可跨足日本高端市場。

另外也以AI 科技導入智慧溫室，讓霧台鄉「金釵石斛」存活率提升至 95％ 以上。也開發蘭花蜜露系列套組、石斛雙龍龜鹿精萃膠原膏、金釵石斛靚亮眼膜等產品，經濟效益達6000萬元以上。

經濟部產技術司27日在屏東瑪家國中舉辦「原鄉智慧科技深化計畫」成果展，工研院在產業技術司支持下，開發段木香菇省工省力鑽孔機與植菌機，可大幅減少人力需求，提升打孔與植菌作業的速度與品質，降低作業負擔並增進產值。（羅琦文攝）

許多原住民部落盛產段木香菇，但因部落人口老化與缺工，工研院以省力化鑽孔機與植菌機協助部落農民，降低勞動負擔，並搭配智慧環控噴霧系統調節溫溼度確保穩定生長。

在觀光方面，經濟部支持工研院開發AR智慧導覽與Line數位嚮導系統，串聯在地觀光，目前已在烏來、光復、延平巡迴實施，吸引數千人次體驗。今年更導入屏東阿塱壹古道，遊客可透過手機即時接收部落歷史與文化深度導覽，了解在地文化與特色。

經濟部產技術司27日在屏東瑪家國中舉辦「原鄉智慧科技深化計畫」成果展，工研院將高速攝影與AI影像辨識技術用於協助棒球選手。（羅琦文攝）

工研院也將高速攝影與AI影像辨識技術用於協助棒球選手，透過影像辨識與大數據分析投打表現，以即時捕捉球員影像，分析投球與打擊的詳細數據，如球速、轉速、飛行軌跡，進行個別化評估及科學化調整建議，讓訓練更有效率，並降低選手受傷風險。讓部落青少年球員能享有與職棒同等級的科學化訓練，精準精進球技。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

碳封存監控20年 專家：納居民參與

NBA》馬刺勝雷霆 10天內兩度擊敗聯盟霸主

Energy平安夜嗨唱捐500萬