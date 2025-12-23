經濟部SIIR計畫即起受理 首度攜手運動部提升運動服務競爭力

記者郭曉蓓／臺北報導

經濟部商業發展署今（23）日 宣布，115年度「服務業創新研發計畫」（SIIR）即日起受理申請，計畫延續「智慧化」與「低碳化」雙軸推動方向，協助服務業推動服務升級與模式創新。今年度經濟部更與運動部合作，首度增設「運動服務」專屬領域，鼓勵業者開發新服務與新技術，協助運動產業蓬勃發展。

商業署表示，SIIR計畫旨在協助服務業強化服務創新能量、提升營運效率與智慧科技應用深度，鼓勵企業將再生設計、資源循環與低碳價值主張融入商業模式，並強化市場驗證，確保創新成果具可行性並能落實於實際營運。此外，推動流通、餐飲、設計、生活、休憩、運動等多元服務場景創新，打造跨域合作。

今年度經濟部與運動部合作，針對符合《運動產業發展條例》相關產業的創新應用，加碼提高補助上限，「個別創新」類別最高補助可達200萬元；若採取跨域結盟的「合作創新」類別，補助上限提高至700萬元；針對具備國際市場潛力「國際化進階創新」類別，最高補助更可達1,200萬元，期望促使更多運動產業導入智慧體驗、數據應用與永續營運策略，提升運動服務競爭力。

商業發展署指出，此次跨部會合作象徵政府整合資源推動產業升級的新模式，期待攜手打造商業服務及運動產業的創新藍圖。運動部表示，期望藉由實質經費支持，降低業者在研發初期的風險，激發產業內部自主創新動能，讓更多優質運動服務方案得以落地實現。

115年度SIIR計畫全面採線上申請，須使用工商憑證登入申請系統完成資料填寫與計畫書上傳，受理期間自即日起至115年1月30日（五）17:30止。相關申請資訊及網址可上經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫網站」查詢。