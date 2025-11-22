經濟、外交部雙部長會議 深化經貿外交整合及全球佈局
經濟部長龔明鑫與外交部長林佳龍於日前共同主持雙部長會議，就地緣政治風險與全球供應鏈重組進行深入討論。兩位部長一致認為，面對當前全球經濟重構與地緣政治挑戰，臺灣必須結合經貿與外交資源，打造兼具韌性與永續的產業鏈生態，為國家永續發展注入新動能。
龔部長表示，推動科技產業全球布局及協助中小企業多元發展，是經濟部的重要施政方向。全球產業佈局正快速移轉，外商將投資重心分散至東協、中東歐、印度、墨西哥等新興地區。我國企業也正積極配合國際客戶需求，在海外建立生產基地。經濟部未來將與外交部密切協作，深化與友邦及理念相近國家的經貿交流，並針對「五大信賴產業」等關鍵項目，積極推動與國際夥伴共同開發及合作，以強化我國產業戰略能量，進一步開拓產業發展空間。經濟部將持續以「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」為核心策略，一方面強化國內投資環境與技術研發能量，另方面協助業者掌握海外市場機會，推進海外科技園區及產業聚落布局，並協助業者在海外獲得更佳的投資條件與政策支持。
經濟部與外交部將以開放、務實的態度，攜手推動臺灣成為全球可信賴的經貿夥伴，積極深化與邦交國及世界民主夥伴的經貿連結，並打造「非紅供應鏈」，與友好國家共創經濟繁榮。
其他人也在看
經濟部與外交部召開雙部長會議深化經貿外交整合及全球產業佈局
經濟部長龔明鑫與外交部長林佳龍於廿一日共同主持雙部長會議，就地緣政治風險與全球供應鏈重組進行深入討論。兩位部長一致認為，面對當前全球經濟重構與地緣政治挑戰，臺灣必須結合經貿與外交資源，打造兼具韌性與永續的產業鏈生態，為國家永續發展注入新動能。龔明鑫部長表示，全球產業佈局正快速移轉，外商將投資重心分散至東協、中東歐、印度、墨西哥等新興地區。我國企業也正積極配合國際客戶需求，在海外建立生產基地。經濟部將持續以「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」為核心策略，一方面強化國內投資環境與技術研發能量，另一方面協助業者掌握海外市場機會，推動產業園區發展。經濟、外交兩部在會中達成共識，將持續強化經貿與外交協同推動機制，整合政府、產業及駐外單位力量，推進海外科技園區及產業聚落布局，並協助業者 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
原民會頒獎U-start原漾計畫5績優團隊
原住民族委員會與教育部青年發展署攜手辦理「一一四年度U-start原漾計畫」，日昨於臺大醫院國際會議中心舉辦績優團隊頒獎典禮，並頒發獎盃予五組優異團隊。「U-start原漾計畫」自一○九年起由原民會與青年署合作推動，旨在協助原住民族青年運用原住民族文化、在地特色農作物及人脈資源，提出創新創業提案並實現創業夢想，今年計畫邁入第六年，累計已催生六十家新創企業，展現豐碩成果。今年五組績優團隊的創業領域涵蓋多元，橫跨服裝設計展演、身心療癒體驗、音樂媒合平台、獸骨飾品設計與食農教育推廣等面向，分別獲頒新臺幣卅五萬元至九十萬元不等之獎金，以肯定其創業努力與成果。原民會表示，為協助更多對創業懷抱熱情的原民青年與在學學子實現創業夢想，一一五年度將持續與青年署合作推動「青年創業家見習」計畫 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
林佳龍與龔明鑫雙部長會議 (圖)
外交部長林佳龍（左）與經濟部長龔明鑫（右）21日舉行雙部長會議。中央社 ・ 1 天前
2025第四屆鬼斧神工技能實作競賽 選手匯聚神工同場競技
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025第四屆鬼斧神工技能實作競賽今(22)日在神岡高工展開，此次競賽由台互傳媒 ・ 15 小時前
北市老牌銀樓被抓包賣假貨 LV「2.6萬手鍊」鑑定是假貨 女負責人起訴
台北市大同區一間老字號銀樓在店裡擺放「LV款式」手鍊供客人挑選，LV在台代理人接獲檢舉後派人到場蒐證，買下一條印有LV圖樣的仿冒手鍊，隨即送驗提告。士林地檢署調查後，依商標法對負責人 53歲鄭姓女子提起公訴。鏡報 ・ 23 小時前
美國缺席 南非G20峰會通過聚焦氣候變遷宣言
20國集團(G20)主要經濟體領袖今天(22日)齊聚南非，通過了一項關於應對氣候危機和其他全球挑戰的宣言。美國抵制今年的G20峰會，而該宣言的起草過程中並未徵求美國的意見，一位白宮官員稱此舉「可恥」。 南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)的發言人告訴記者，該宣言使用了華盛頓一直反對的措辭-「無法重新談判」，這反映出南非與川普政府因為這項峰會上所導致的緊張關係。 該名發言人表示：「我們為此努力了一整年，過去一周更是無比緊張。」 拉瑪佛沙此前曾表示，各方針對峰會宣言「達成了壓倒性共識」。 據4位知情人士透露，G20特使21日起草了一份領袖宣言草案，美國並未參與其中。 這項宣言使用了川普政府長期以來不喜歡的措辭，包括強調氣候變遷的嚴重性，以及更好地適應氣候變遷的必要性，並讚揚促進再生能源發展的目標，另外並指出貧困國家背負著沉重的債務負擔。 美國2026任G20輪值主席國 交接儀式無代表出席 G20宣言中提及氣候變遷顯然無視美國總統川普的立場。川普長期對人類活動造成全球暖化的這項科學共識持質疑立場。美國官員曾表示，他們將反對在G20宣言中提及氣候變遷。 拉瑪佛沙在峰會開幕致詞時表中央廣播電台 ・ 15 小時前
〈開講〉解析共軍與美軍召開定期對話
張競 本日解放軍海軍透過【人民海軍】微信公眾號，以「中美兩軍舉行海上軍事安全磋商機制…中華日報 ・ 15 小時前
陳美鳳「自拍照當證件」意外鬧笑話！助理急阻止 本尊自嘲：少根筋
69歲「最美歐巴桑」陳美鳳，凍齡外貌向來是演藝圈傳奇，近日才飛往泰國，陪多年摯友藍心湄歡慶60歲生日，兩人超過數十年的深厚情誼也讓粉絲直呼：「太珍貴」。返台後的陳美鳳仍維持滿滿活力，笑曝日常生活意外鬧出一段可愛插曲。中時新聞網 ・ 1 天前
龔明鑫出席因應美國關稅跨部會聯合說明會（1） (圖)
經濟部長龔明鑫（前中）21日在台北出席經濟部「因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」台北場，抵達會場時準備接受媒體聯訪。中央社 ・ 1 天前
團訪巴拉圭外長 江啟臣盼深化合作
記者王超群∕台北報導 立法院副院長江啟臣率跨黨派立委訪問巴拉圭，當地時間二十一日拜會…中華日報 ・ 14 小時前
羽球》國高中盃團體羽球錦標賽 未來之星齊聚花蓮
114年花蓮縣太平洋全國國高中盃團體羽球錦標賽，將於11月25日至12月1日於花蓮縣立體育館舉辦，中華民國羽球協會表示，全台有250隊、共計2500名國高中青少年男女好手報名參賽。TSNA ・ 14 小時前
奪冠卻遭取消！男學生「穿裙戴假髮」跑第一 校批不符體育精神全班遭殃
中國校園近日傳出一起引發熱議的體育競賽爭議事件。福建省廈門市松柏中學20日舉辦一場校內跑步比賽，出現了一位造型特殊的參賽者，並成功奪得了冠軍。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
一句小孩急開刀險被騙 要匯30萬元警及時拆穿假劇本
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 雲林縣斗六警分局斗六派出所，日前接獲轄內金融機構通報，1名石姓婦人準備匯款30萬元。斗六警分局表示，但行員察覺情況可疑，希望警方到場協助。警員羅建智、蘇均雅立即趕往現場，展開勸阻與查證。原來婦人先前於社群平台，與1名自稱是親友的網友互動，對方以熱絡聊天方式取得信任，之後再轉至通訊軟體line持續聯繫。當天對方宣稱「孩...匯流新聞網 ・ 16 小時前
【公告】永豐金控代子公司永豐金租賃公告辦理新北市汐止區建成段334地號等13筆土地依都市計畫無償捐贈事宜
日 期：2025年11月21日公司名稱：永豐金(2890)主 旨：永豐金控代子公司永豐金租賃公告辦理新北市汐止區建成段334地號等13筆土地依都市計畫無償捐贈事宜發言人：許如玫說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市汐止區建成段334地號等13筆土地部分2.事實發生日:114/11/21~114/11/213.董事會通過日期: 民國114年11月21日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)土地面積：8,413.14平方公尺（約2,544.5坪），無償捐贈公共設施用地，實際面積依市地重劃完成後地政機關登記為準。(2)交易總金額：新台幣687,000,000元(3)每單位價格：新台幣269,994元/坪6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人:新北市政府(2)與公司之關係:都市計畫主管機關7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉中央社財經 ・ 1 天前
林俊憲鹽埕後援會成立 千人到場
記者翁順利∕台南報導 爭取民進黨提名競選台南市長的立委俊憲，二十二日成立南區鹽埕後援…中華日報 ・ 15 小時前
〈府城廣角鏡〉非洲豬瘟食安責任歸屬中央或地方？
吳威志 上個月台中市梧棲一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟陽性反應，當日十二時起全國豬隻…中華日報 ・ 15 小時前
台美關稅談判敲定赴美投資4000億美元？龔明鑫說話了
據英國《金融時報》報導，台美關稅談判即將定底，預料台灣包括台積電將承諾赴美投資4,000億美元。經濟部長龔明鑫今（21）日再被問及關稅談判進度，以及是否承諾投資？他苦笑回應，「這些都沒有確定的啦！」。太報 ・ 1 天前
大陸地區不是外國！陸配村長案學者批：內政部偷換法律概念
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因陸配身分，遭到內政部依《國籍法》解職，國民黨立委羅智強為其發聲也引發軒然大波。中正大學教授羅世宏批評，大陸地區並非「外國」，這是法律明文規定，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義。中天新聞網 ・ 15 小時前
男子閃婚後發現「妻子隱瞞10年精神病史」 訴請離婚結果曝
中國河南一名栗姓男子，經過媒人介紹認識了一名女子，兩人才交往半個月就閃婚。但是婚後，栗男發現妻子的行為怪異，後來終於發現妻子患有精神病，而且病史已經長達10年之久！栗男向法院訴請離婚，並要求女方返還人民幣13萬元（約新台幣57萬元）的聘金，但女方不肯歸還。鏡報 ・ 23 小時前
癮君子車廂抽菸 台鐵列車長廣播訓斥：請你當個人
台北市 / 綜合報導 坐火車時，列車長常會透過廣播，提醒旅客注意事項，日前卻有人違規，在車上抽菸，被列車長用廣播嚴詞喝斥，請你「當個人」。事件在社群網站引發討論，台鐵表示，有播音流程以及注意事項，做為教育訓練教材，讓列車長廣播有所依循，另外也提醒旅客，不要以身試法，否則最高可以開罰一萬元，損人不利己。台鐵上下車，月台上旅客來去匆匆，每位乘客帶著不同的心情，準備前往下個目的地，搭車時每個人，都有自己的習慣，利用零碎的時間，記者吳任瑜說：「在列車上有的乘客把握時間休息，有的人在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸。」在列車上有的乘客，把握時間休息，有的在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸，有網友在社群網站發文，當車時聽到列車長嚴厲訓斥，請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人。貼文迅速引起討論，有人說這是，史上最強的車長，這廣播也太帥，不過也有民眾認為，好像有點太激動，民眾說：「反正不要講得，那麼難聽就好了。」、「是可能有出一口惡氣，但可能以列車長的身分來講，可能不太適合講這樣的話，可能制止他就可以了。」台鐵回應公司有，播音流程、注意事項，做為同仁教育訓練教材，會將播音詞存入列車長，補票機PDA內，在廣播時有所依循，民眾都不希望，在禁菸的空間聞到菸味，有乘客分享，遇到類似事件會這麼做，民眾說：「如果是我聞到，我覺得懷疑有問題的話，我應該會通知(列車長)，對，但是我應該不會主動，去跟對方說，因為不知道對方是不是很奇怪的人。」、「我不是一個對菸味，特別敏感的人，但就是有些人是，所以就尊重，大家彼此尊重。」在台鐵車廂抽菸，根據菸害防制法，最高可以開罰1萬元，可別因小失大，做了損人也不利己的行為。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前