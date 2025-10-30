經營三年第三度遭逮！ 北投棋牌社掛羊頭賣狗肉 逮賭客28人

社會中心／莊立誠 洪國凱 新北報導

台北市北投有一間棋牌社，私底下卻透過招收會員、收取抽頭金的方式，提供賭客們聚賭。週三晚間，警方突襲查獲，但這間棋牌社營業三年多，光是去年就被警方抓兩次卻倒不了，引起地方議論。警方解釋，是礙於當時無法斷水斷電，才讓業者有機會重起爐灶。

大馬路上，大批員警全副武裝，大動作執行臨檢，大批民眾聚集在騎樓裡圍觀。原來眼前這處棋牌社，涉嫌以合法掩飾非法。民視記者莊立誠﹔「來到事發現場，可以看到目前棋牌社大門緊閉，附近居民表示，每到傍晚就會聚集大量賭客，車輛違規停放 ，也成了一大問題。」附近居民說，就很多客人很多人在裡面，來了就進去我也不知道，上次有來抄過一次，抄完後本來沒有開了，現在又開了。本來(這裡)晚上就比較沒人了，主要是他們(賭客)來了，摩托車就會停很多。還有人說，有看到警察排到這邊來，有時有開有時沒有開，我也不知道，我沒有在注意，我就想說它那就是休閒娛樂的。

事發就在台北市北投區，週四晚間，轄區員警獲報，位在中和街上一間棋牌社，打著"合法經營"的招牌，私底下卻透過招收會員、收取抽頭金的方式，提供場地，讓賭客們非法聚賭。警方當場起獲，包括38歲的李姓負責人、28名賭客，以及超過15萬元的抽頭金，還有賭具等贓證物。更誇張的是，這間棋牌社經營三年多，光是去年7月、11月，就被警方查獲兩次，卻能應業至今引起地方議論。原來是礙於當時無法將賭場斷水斷電，才讓業者，有機會重起爐灶。

北投警分局偵查隊副隊長張桓維表示，訊後將負責人及賭客，依刑法賭博罪移請台灣士林地方檢察署偵辦。警方大動作緝賭，將涉嫌掛羊頭賣狗肉的非法賭場，一網打盡，希望這回能夠把賭場徹底剷除。

