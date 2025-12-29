經營不到兩年 淺山故事館謝幕 市博接手

經營不到兩年，玉井淺山故事館廿九日謝幕。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕玉井報導

經營不到兩年的玉井糖廠園區內的淺山故事館還是「謝幕了」，將由台南市立博物館接手。原經營故事館的團隊指出，兩年來在故事館聚集了熱愛這片土地的年輕人去實踐對淺山地區的理想，如今階段性任務結束，相信未來這個場域，仍將是地方創生行動的基地。

台南市立博物館接手淺山地區化石館、天文館、水道博物館和噍吧哖文化園區等，且為了活化山區，積極推動台廿線的地方創生，同時也將各館結合起來，如今淺山故事館結束經營，也將由市博的「噍吧哖文化園區」來接手。

淺山故事館終於還是要向大家說聲「自即日起結束營業了」，並公告自明年一月一日起，改由「噍吧哖文化園區」接手。市博已向中央爭取四百萬元空間改造經費，預期打造兼具主題藝文展示、活動推廣，以及商業運營模式的多功能使用空間，希望故事館成為大家走訪台南山區重要的入口資訊平台。

原經營團隊則表示，「淺山故事館」自二０二四營運以來，不只成為向公眾對話的平台，也是地方共創的重要實踐場域，如今將回歸台南市立博物館管理，期待這一個場域能注入更多的資源，成為更有力的地方創生行動與公共行動的基地。

淺山故事館的經營團隊也預告即將進駐加利利方舟教堂園區，並與園區攜手合作打造「淺山咖啡館」，繼續在玉井淺山展開新的一段旅程。