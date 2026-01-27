經營地下錢莊拆夥不成！男遭黑幫潑漆討2700萬 他帶老婆跑路每天換地方睡

一名陳姓男子因欲與蔡姓商人拆夥，就遭蔡男等人丟雞蛋恐嚇威脅給出2700萬元才肯放手。（圖／翻攝畫面）

刑事局偵查第四大隊第一隊去年接獲民眾報案指出，有民眾遭人持刀、棍棒恐嚇，就連老家也遭人潑漆、丟雞蛋，甚至收到「花生禮盒」（有請你吃子彈之意味），座車也被裝上GPS追蹤器，讓被害人在恐懼中無奈之下只能帶著老婆跑路，每天都得換地方生活，就連朋友陪同出面談判都遭小弟持刀刺傷大腿。警方獲報後掌握經營地下錢莊的49歲蔡姓商人涉有重嫌，並疑似指使太陽聯盟星陽會成員前往作案，見時機成熟後，一舉將蔡男與太陽聯盟星陽會張姓會長等15人全數逮捕到案。

廣告 廣告

據了解，49歲的蔡姓商人與陳姓被害人2人本為合作夥伴，共同經營一間地下錢莊兼討債集團，因此獲利不少，不過陳姓被害人約於2年前認為分紅不均，自己少拿6、700萬元的分紅，決心與蔡男拆夥，卻遭蔡男拒絕，對陳姓被害人揚言，不拿出2700萬就絕對不會放過他。

蔡姓商人隨即利用自己經營討債公司，進而結識太陽聯盟星陽會張姓會長與小弟之便，指使小弟前往陳男老家潑漆、撒冥紙、丟雞蛋、張貼恐嚇訊息，甚至一次陳男外出時還遭早就埋伏在一旁的小弟持棍棒攔截，讓陳男不堪其擾，最終帶著老婆一起跑路。

2025年5月，眼見一直跑路也不是辦法，陳男與蔡姓商人初步達成共識，相約在雲林談判，未料談判破局，自己遭小弟痛毆，造成眼角挫傷，而一起前往幫忙助陣的陳男朋友大腿則遭到刺傷，讓陳男決心再次跑路。

陳姓男子住家遭人潑灑紅漆。（圖／翻攝畫面）

只是不管陳男怎麼跑，每天換地方住，張姓會長與其小弟就是能找到他，讓陳男驚覺自己座車遭人安裝GPS定位器，緊急向刑事局報警求助，過程中甚至一度搭乘飛機飛往澎湖避難。

警方歷經數月跟監蒐證，掌握犯嫌等人身分，於台中西屯區、雲林縣大埤鄉、’嘉義市東區與台南市北區兵分多路進行搜索，查緝蔡姓主嫌及成員等共計15人到案，查扣手機、筆電、GPS追蹤器、GS探測器、無線電對講機、長刀、鎮暴槍、新臺幣186萬元、越南盾2仟6佰25萬元、點鈔機等贓證物。據悉，張姓會長被逮獲時，其小弟手機內甚至有陳男女兒的照片，完整記錄下陳男女兒的身高、體重、特徵與就讀學校等資訊；而指使小弟的蔡姓商人手機裡也發現不少「客戶」與其家人個資，更是會有人回報已在對方車輛上加裝GPS定位器。全案後續依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、傷害、妨害秩序及妨害秘密等罪，移送嘉義地檢署偵辦。

刑事警察局積極偵辦涉及犯罪活動的幫派分子及暴力團體，持續打擊幫派勢力，不容許任何不法組織危害社會治安，以維護民眾安全及社會秩序。刑事局呼籲民眾切勿存有僥倖心態而以身試法，任何犯罪行為，必遭全力查緝，使其受到應有之法律制裁。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

霍諾德攀101掀模仿潮「已拉封鎖線禁止」 賈董：這行為不帥又愚蠢

尾牙1陋習員工受不了！Z世代不忍「提問這句」 公司翻盤改制度

春節換新鈔地點出爐！Google地圖就能查 2／9起開跑5天