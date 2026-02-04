經營成人平台惹禍？情色教主雪碧入境星國被關小黑屋 還被警察強翻手機裸照

網紅雪碧因出色的外貌，加上經常在社群曬出性感照，受封「情色教主」。翻攝自雪碧IG



網紅雪碧（本名方祺媛）因出色的外貌，加上時常在社群大方曬出性感照、同時還有經營OnlyFans平台，被網友封為「情色教主」。近日雪碧傳出2025年10月入境新加坡時，才剛下機就被一名男警點名帶進機場「小黑屋」，還不顧反對強行翻看雪碧手機裡的性感寫真和全裸照，最後更在毫無原因的情況下被遣返回台，讓雪碧直呼「覺得自尊心被狠狠踩在地上。」

據《鏡週刊》報導，雪碧回憶事情發生於去年十月初，當時她受新加坡友人邀請，到當地觀賞F1賽事，沒想到飛機才剛落地、甚至護照都還沒拿出來，就被一名男警點名帶走，「我當下完全傻住，什麼都沒做就被帶進小黑屋。」

所謂「小黑屋」是機場的二次審查室，是機場針對初次檢查時有疑點的旅客，進行更深入盤問和調查的地方。雪碧回憶，當時走進小黑屋後，發現裡面聚集大量來自台灣、中國和印度的旅客，卻幾乎看不見西方面孔；她的手機則被警方扣留，裡面的全裸寫真照和成人平台OnlyFans的性感照片也全都被看過一輪，即使她多次要求停止，對方仍不為所動。

網紅雪碧平日會在IG上傳性感照，招攬粉絲加入OnlyFans會員。翻攝自雪碧IG

更讓雪碧難以接受的是，最後海關人員只冷冷表示無須說明原因，僅以「主觀認定」為由，直接將她遣返，不但要和50多人擠在同一個空間、在行軍床度過一夜，還得自掏腰包負擔住宿、看管和回程機票的費用。事發後雪碧在新加坡當地的前男友曾協助找律師查詢原因，不過卻查無結果，讓雪碧開玩笑表示，未來若要再入境新加坡「可能只能嫁給新加坡男生了」。

雪碧表示，這起事件對她造成很大的打擊，回台後長期惡夢纏身、還出現各種身心狀況，「覺得自尊心被狠狠踩在地上，整個人像魂不見了一樣」。直到去年12月到上海整形，看到自己變美後，心情才轉好。

儘管OnlyFans是全球擁有逾3億用戶的成人平台，不過新加坡當局對情色內容的態度相當嚴苛，3年前還曾以散播猥褻影像、無視警方禁令為由，判處當地一名網紅入獄三週，並罰款新加坡幣3,000元（約台幣7萬多元），成為新加坡首位被起訴的成人內容創作者，讓相關從業者人人自危。

至於此次被遣返入境，原因是否為經營成人平台？雪碧也無從得知，並表示平台雖然接受限制級內容，但她只會發一些性感照片，如果認真經營，月收入可達台幣6位數。

