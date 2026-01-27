經營權之爭受關注 中工周志明：換股引新美齊屬謠傳

（中央社記者何秀玲台北27日電）中工董事長周志明談近期經營權紛擾。他指出，寶佳陣營鄭斯聰於23日請辭中工董事，雙方自辭任後未再聯絡；至於寶佳後續是否有進一步動作，中工只能先按兵不動。他澄清，外界傳出中工擬以換股方式引進新美齊，此消息「純屬謠傳」。

2025年12月中工邀請寶佳集團參與公司治理，旗下常理公司改派董事代表人，由寶佳關係企業、大華建設董事長鄭斯聰出任，沒想到不到2個月時間，今年1月23日鄭斯聰以「業務繁忙」為由，請辭法人董事常理公司代表人職務。

廣告 廣告

周志明今天出席媒體交流會表示，寶佳過去較少涉足公共工程領域，這或許也是吸引其入股中工的原因之一；不過去年邀請鄭斯聰參與中工董事會後，對方都未發言，辭任董事後，雙方也未再接觸，目前該席法人董事代表仍為空缺，就先靜觀其變。

由於中工今年將進行董事改選，市場關注雙方是否將進一步展開經營權攻防。

談到中工近期展望，中工主管今天表示，在手公共工程合約總額達新台幣1700億元等級，執行量龐大，將成為營收及獲利重要基礎之一，主要工程包括多項交通及基礎設施建設，提供營運穩定現金流支撐。

中工主管指出，目前在手數個代表性建案進入推廣及銷售階段，其中陶朱隱園2025年已銷售出1戶，今年將持續接洽客戶。

另外，中工位於台北市民生社區的都更案鳴森大苑，涵蓋「碧硯閣」、「鳴森苑」兩大建案，總銷規模突破百億元，其中碧硯閣總銷46億元，今年1月起陸續交屋43戶，預計2月底前全數交屋完畢，可望認列營收。

另一案為位於新北市土城工業區的中工雲宇宙AI園區，分成一半出售、一半出租，中工主管說，此為重點策略開發項目之一，預計今年年中取得使用執照，並進入實際銷售移轉階段，將對營收與現金流貢獻加分。（編輯：張均懋）1150127