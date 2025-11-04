經營權爭奪戰 華建：已取得中工逾1成股權為併購

（中央社記者曾仁凱台北4日電）中工經營權之爭浮上檯面，寶佳集團旗下上市營建公司華建今天公告，包括堡新投資等共15個公司或自然人，從4月8日至11月4日止，經由集中市場交易方式，取得中工約1.81億股。對照中工最新股本新台幣153.08億元，持股比率11.8%。

華建在公告中，寫明取得股份目的為併購，併購目的為控制或參與經營權，達成強化公司治理、提升營運穩定性之目標。未來計畫擬自行或支持他人當選董事（含獨立董事）。

中工昨天表示，寶佳集團禿鷹掠奪，旗下堡新投資在短時間內買進中工股票逾10%股權。如今隨著華建公告，讓經營權之爭正式浮上檯面。

華建指出，此次取得中工股權，資金來源包括自有資金約23.17億元；貸款935.94萬元。

根據華建公告，此次股權取得人包括堡新投資、林家宏、和築投資、佳峻投資、源通投資、毅新公司、吳佩娟、和發國際投資、鴻憶投資、鄭斯聰、白淑貞、瑞城豪投資、佳峻營造、大華建設、華鑑營造等15個公司或自然人。（編輯：楊蘭軒）1141104