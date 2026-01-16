經營權70年 星鑽交通中心招商

星鑽交通中心的BOT案啟動招商，近日內將舉辦兩場說明會。（交通局提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市府積極辦理「星鑽交通中心」ＢＯＴ案第二次政策公告招商，釋出七十年的特許經營權，以公私協力模式引進民間投資，打造結合公共運輸轉乘、停車設施、商業空間與歷史建築活化的多功能交通中心，市府期盼投資人共同承擔城市記憶的修護責任。

本次招商特點是修正第一次政策公告後辦理透地雷達探測及試挖掘作業，經調查資料分析可能存有地下遺構的情形，為鼓勵民間業者投資興建，後續如有文資處置、移置或拆解的作業由主辦機關負責，期程不計入契約期間。全案排定於本月二十一、二十二日分別於台南、台北舉行招商說明會，歡迎有意參與投資的民間投資人踴躍報名參與。

交通局長王銘德表示，「星鑽交通中心」位於中西區民生路二段近中華西路二段路口，位於運河星鑽特區，也是進入安平的門戶，可作為市中心和安平地區的交通樞紐，所以須妥善規劃周邊整體交通環境，期能打造滿足日益增加的停車、公共運輸需求之交通中心。基地前作為臨時平面停車場使用，基地面積約一點一二公頃。

「星鑽交通中心」許可年限七十年，以多目標使用方式興建交通中心及整建歷史建築為主軸，且為因應公共運輸轉乘需求，應規劃至少二席大客車月台，並且須滿足基地及周邊停車需求；在商業空間部分，除了建築內部可附設之外，民間業者應一併修復基地南邊之歷史建築「濟生醫院」，並規劃作為展覽空間展示呈現建築物之歷史脈絡以彰顯和延續文化資產價值，亦可結合輕食餐飲、店鋪，未來一併納入交予業者營運管理。

招商說明會先於二十一日下午二時在台南福爾摩沙遊艇酒店-國際二、三廳舉行，接著於二十二日下午二時在台北集思北科大會議中心｜二０五會議室瑞特廳舉行。