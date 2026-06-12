經營自媒體不知道拍什麼？先把你的專業拆成4種可變現腳本
很多人不是沒有內容，而是太有內容。
做過的案子、累積的經驗、學過的方法都在腦子裡，可是一打開手機準備拍短影音，反而不知道第一句要說什麼。最後不是滑別人的爆款找靈感，就是打開 AI 叫它幫忙想題目。題目是有了，卻總覺得不像自己，也不確定拍完能不能帶來真正的效果。
問題不是你不適合做短影音，而是你的專業還沒有被拆成觀眾聽得懂的問題。短影音不是把一整堂課塞進一分鐘，而是把一個人此刻最在意的卡點，講到他願意停下來。
不知道短影音拍什麼，通常不是沒靈感，而是不知道問題在哪裡
每天靠靈感做內容，帳號很快會累。今天看到 AI 題材紅就拍 AI，明天看到副業題材有流量就拍副業，後天又跟上熱門金句。短期看起來有更新，長期卻很難讓觀眾記得你。
穩定的短影音經營，不是每天找新題目，而是先建立自己的問題題庫。
題庫的重點不是「我想講什麼」，而是「觀眾正在問什麼」。
例如你做內容變現，就不一定要一開始談完整商業模式，可以先回答：「為什麼我發很多文還是沒收入？」「粉絲變多為什麼沒有成交？」「用 AI 生成腳本，為什麼影片還是很空？」
這些問題比抽象的大道理更有入口，因為它們剛好說中觀眾正在卡住的地方。
痛點型腳本怎麼寫？先說出觀眾心裡那句話
痛點型腳本最適合吸引還在卡關的人。它的第一句，不是介紹自己，而是把觀眾心裡那句話說出來。
例如：「你是不是也用了 AI 做影片，卻發現觀看數有了，收入沒有？」
或是：「你不是不會拍短影音，你是不知道自己的專業該拆給誰聽。」
這種開頭不是為了製造焦慮，而是讓觀眾覺得被理解。短影音的前幾秒很現實，觀眾只會先問一件事：這跟我有關嗎？
如果答案是有，他才會留下來聽你說下去。
迷思型腳本怎麼寫？把新手以為對的事翻過來看
迷思型腳本適合建立專業感。它不是故意唱反調，而是把新手最容易誤判的地方講清楚。
例如：「短影音不是越短越好，而是越快讓人知道跟自己有關越好。」
或是：「粉絲多不等於會變現，因為按讚和買單是兩種不同的動作。」
這類內容的價值，在於它不是只給技巧，而是給判斷。很多人看短影音，不只是想學一個方法，也想知道自己原本的想法是不是走錯方向。
當你能指出問題背後的原因，觀眾會更容易把你放進「這個人懂」的名單裡。
比較型腳本怎麼寫？幫觀眾做選擇
比較型腳本適合用在課程、工具、方法選擇上，因為多數人不是完全不知道，而是不知道怎麼選。
可以拍：「AI工具課和AI短影音變現課差在哪？」
也可以拍：「新手該先學剪輯，還是先學腳本？」
或是：「做個人IP，一開始要追流量還是先測需求？」
比較型內容好用，是因為它替觀眾省下試錯時間。當你能把兩個選項的差別講清楚，觀眾得到的不是一段資訊，而是一個判斷標準。
短影音如果只能讓人看完覺得有趣，很容易被下一支影片取代；但如果能幫人做決定，就會開始有信任感。
行動型腳本怎麼寫？讓觀眾看完知道下一步
很多短影音沒有變現，不是內容不好，而是觀眾看完不知道下一步要做什麼。
行動型腳本不一定要賣東西。它可以是請觀眾留言一個卡點、下載一份檢查表、私訊一個關鍵字，或是先盤點自己最常被問的十個問題。
好的行動不是硬推銷，而是剛好接住觀眾的需要。觀眾剛被你說中一個問題，下一秒最需要的不是被成交，而是知道自己可以先做什麼。
這也是短影音和變現之間最常被忽略的一段路。開頭讓人停下來，內容讓人信任你，結尾才有機會讓人靠近你。
AI可以幫你寫腳本，但不能替你判斷哪個問題值得拍
AI 很適合幫忙整理題目、改開頭、拆段落，也能快速生出不同版本的腳本。但它不知道你的哪一段經驗最有價值，也不知道你的觀眾最常在哪裡猶豫。
從小天使安大奇的內容變現觀點來看，AI 短影音真正該學的，不是一鍵生出腳本，而是把專業拆成市場聽得懂的問題。AI 可以讓產出變快，但創作者仍然要決定：這支影片要解決誰的什麼卡點？觀眾看完後，會不會更清楚下一步？
所以，不知道拍什麼時，不要只問 AI：「幫我想十個爆款題目。」更該先問自己：「我的觀眾最近最怕什麼？最常誤會什麼？最需要比較什麼？看完後可以做哪一步？」
當這四個答案清楚，痛點型、迷思型、比較型、行動型腳本就會長出來。
短影音不是靠靈感活下去，而是靠問題拆解，讓你的專業一次次被看見。AI 可以幫你把內容做快，但真正讓觀眾留下來的，還是你對問題的判斷。
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