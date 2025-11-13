經營色情不改！三重泰式養生館遭公安小組鐵腕拆除

警鐵腕強制拆除色情養生館。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／新北報導】新北市三重區一間泰式養生館涉嫌暗中經營色情行業，警方於今年度4月查獲店內泰籍及本國女子從事半套性交易，但業者仍持續營業，新北市公安稽查小組發現該養生館是違章建築，日前強制進場拆除，展現遏止色情及公安風險決心。

警方透過第三方警政報請新北市公安稽查小組實施稽查，發現該養生館雖是既成違章建築，因此列為優先拆除對象。警方及新北市工務局、拆除大隊於日前進場強制拆除，展現澈底清除犯罪場所之決心。

三重分局長黃國政表示，違章建築經營色情應召站等違法工作，警方將持續透過執行「第三方警政」消滅治安污染源，以守護市民居住安全及維護社會風俗，勸告業者勿心存僥倖以身試法，亦呼籲房屋所有權人應避免將房子出租予不法業者以保障自身權益。

