經營近28年要搬了！台灣好市多「1門市」要遷址 業者證實新地點曝

生活中心／綜合報導

近期市場盛傳，好市多（Costco）有意在台中再設新據點，同時也傳出台灣現有門市將進行遷移調整。對此，好市多執行長羅恩．瓦克里斯於11日舉行的財報電話會議中透露，2026會計年度公司規劃推動5項「門市升級與遷址」計畫，其中包含台灣一間門市，但當時並未公開具體據點名稱。台灣好市多副總經理王友玫今（15日）證實，確定遷址的正是高雄門市，新地點選在亞洲新灣區第80期重劃區。

經營近28年要搬了！台灣好市多「1門市」明年確定遷址 業者親口證實新地點曝光

台灣好市多人力資源暨行銷企劃部副總經理王友玫今（15日）證實遷址門市正是高雄店。（圖／翻攝自google map）

廣告 廣告





好市多於美東時間11日下午5時，針對截至2025年11月23日的2026會計年度公布第一季財報。執行長在會中指出，因西班牙多處新倉庫工程進度延誤，原訂新設35家門市的計畫將調整為28家，不過他強調，這僅屬短期修正，不會影響好市多長期維持每年新增30家以上門市的展店方向。此外，羅恩．瓦克里斯也說明，2026會計年度已有5間門市確定進行搬遷升級，分別位於美國3處、加拿大1處，以及台灣1處。他指出，這些門市原本營運量能已接近上限，遷址後將能使用更寬敞的營業空間，增加停車位，部分新據點也規劃設置加油站，以全面提升會員的消費便利性。

執行長表示，透過升級與遷移策略，不僅可優化既有門市的服務品質，也有助於進一步帶動當地市場的銷售成長。儘管當時未明確指出台灣遷址門市名稱，但相關訊息曝光後，外界普遍推測，營運近28年且租約即將屆滿的高雄店最有可能列入名單。

另據《ETtoday新聞雲》報導，台灣好市多人力資源暨行銷企劃部副總經理王友玫今（15日）證實遷址門市正是高雄店，新址位於亞洲新灣區80期重劃區，後續尚須完成相關申請與行政程序，實際開幕時程仍有待進一步公告。台灣好市多也回應，高雄賣場陪伴會員近28年，期間持續投入硬體設備升級與服務優化，未來也將秉持理念，感謝會員長期支持。

原文出處：經營近28年要搬了！台灣好市多「1門市」明年確定遷址 業者親口證實新地點曝光

更多民視新聞報導

才宣布要回台！楊丞琳遭小編外流「無碼1畫面」她急打碼喊：別傳

館長快看！他爆罹1病「GG僅2.5公分」要申請紀錄：讓同類不孤單

新北人妻看診遭侵犯！推拿師「拿精油按摩」鎖門逞慾…尪在門外

