經營電信節費相關設備欠稅1.5億不繳 男子遭管收

（中央社記者劉世怡台北10日電）王姓男子經營架設電信節費設備插用電話卡「卡池」等，滯欠鉅額營業稅及罰鍰逾新台幣1億5968萬元。行政執行署台北分署今天表示，4日向台北地方法院聲請管收王男獲准。

根據台北分署新聞稿，王姓男子經營的公司，前身為國內經營規模數一數二的「卡商」，民國101年至106年間年收高達新台幣5億元。

分署官員表示，這家公司利用非法DMT（數位式移動節費）設備，供應鉅量門號予境外客戶，未經主管機關許可而中轉電信，將境外發話佯作國內發話，架設的電信節費設備插用電話卡，即俗稱「貓池」或「卡池」，多是詐騙集團組織犯罪機房所使用，嚴重危害國人財產安全。

此外，王姓男子為求無本經營非法電信業務，先以電話卡外銷出口名目向國稅局申報適用零稅率，企圖申請退稅未果，更向無實際交易的其他公司購買287張發票，用以虛報102年12月至106年10月的進項稅額，遭國稅局查獲後補徵本件鉅額營業稅及罰鍰。

台北分署調查認定，王男涉虛偽藏匿金流，因比對眾多司法文書及關係人證詞，發現王男於公司欠稅後仍命令會計人員分次提領大額款項，累計逾1億3720萬餘元的資金流向不明，王男疑涉與詐欺集團合作，相互提供帳戶及資金使用，詐團部分已起訴。

台北分署4日向台北地院聲請管收王男，法院認定王男明顯有履行義務的可能，卻不履行，並且隱匿財產，裁准管收。（編輯：李錫璋）1141210