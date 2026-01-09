經營「快射」色情網站拉賭客 太子集團澄映、誠帷2公司員工遭拘提

前誠帷公司負責人蘇諭呈(手拿飲料者)。呂志明攝



太子集團在台灣成立網路博奕技術部門，替集團設計賭博軟體，台北地檢署日前查獲設在台北101大樓的天旭公司後，繼續追查發現還有誠帷、澄映2家公司，為了吸引更多來自世界各地的賭客，澄映還經營色情網站「快射」，讓加入的會員可以同時用會員點數，到太子集團經營的博奕網站下注。

承辦檢察官昨(1/8)日指揮刑事局前往誠帷蘇姓負責人、澄映林姓負責人及2家公司幹部及會計，以及提供博奕客服的顥玥公司3名技術客服住居處執行搜索，同時約談8人到案,全案朝涉犯《刑法》賭博等罪方向偵辦。

台灣太子不動產公司總經理王昱棠。資料照。呂志明攝

太子集團在台灣設立據點後，找了王昱棠在台灣幫忙設立公司，王昱棠避免太子集團的不法行為被發，決定不將雞蛋放在同一個籃子，先後成立天旭、誠帷、澄映等3家公司，負責替集團設計賭博軟體，又成立顥玥專門從事賭博網站的技術客服。另外成立台灣太子、尼爾，以不動產買賣進行洗錢。王昱棠還找匯致國際商務公司合作，在境外成立數百家紙上公司，利用OBU帳戶洗錢。

天旭國際科技有限公司人資長辜淑雯。資料照。呂志明攝

專案小組查出，王昱棠不僅成立這些公司，還找人頭充當負責人，其中他找蘇諭呈擔任誠帷負責人、另外又找林克穎擔任澄映的負責人，等到他成立這些公司後，就將博奕事業的部分交由目前在押的辜淑雯負責行政事務的管理，至於程式設計部分，3家公司全都由柬埔寨的中國人直接指揮調度。

專案小組發現，太子集團為了要吸引更多的客戶到他們的博奕網站下注，還設立了色情網站「快射」，由台灣的澄映公司負責網站管理及維護，只要有網友加入這個色情網站成為會員並儲值點數，這些會員就可以進入太子集團任一個博奕網站，還可以用色情網站的點數下注。

