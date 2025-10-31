經營「解放軍社團」遭註銷台灣戶籍！華碩中配喊冤：支持和平統一

陸委會發言人梁文傑表示，錢麗遭檢舉是經常發表軍事威脅言論社團的管理員。圖／陳凱貞攝

華碩員工中國籍配偶錢麗，遭到檢舉經營「中國人民解放軍」臉書社團，還發表鼓吹武統言論，遭到取消台灣戶籍。對此，錢麗強調，並不是主張武統，而和平統一。對此，陸委會發言人梁文傑在昨（30）日召開記者會表示，經內政部機關審查，認為錢麗言行有危害台灣國家安全、社會安定之餘，依法註銷台灣戶籍。

錢麗昨日晚間開直播喊冤，強調立場是「和平統一」而非武統，她表示僅是分享戰鬥機型號，再配上「統一」字樣的貼文，就被認定是支持武統。她透露，「針對陸委會及內政部8月28日違法註銷台灣地區戶籍，本人已依法於9月1日提起行政訴願，是不得人心，殘民以逞，本人並持續以行政訴訟維護自身合法權益到底」。

事實上，陸委會副主委、發言人梁文傑昨日上午在例行記者會表示，經內政部相關機關查後，認定錢麗的言行有「危害國家安全及社會安定之虞」，依法廢止定居許可、註銷台灣戶籍，不過錢麗居留台灣的原因沒有消失，因為婚姻續存中，可以長期居留狀態留在台灣。

梁文傑接著指出，錢麗的工作、勞健保不會受到影響，且正在走訴願程序當中。另外，錢麗遭檢舉是經常發表軍事威脅言論社團的管理員，其社團主張武統、軍事威脅解決、消滅中華民國主權，或是支持中共統一台灣的言論，是主管機關審認的重要依據。



