經營10年！知名運動服飾品牌驚傳熄燈 最後營業日曝

澳洲知名運動服品牌「Exotic Athletica」在經營滿10年後，正式宣布結束營業，這家以女性自信與身材多樣性為核心的品牌，走過十年，最終仍不敵市場壓力，確定將於本週日（16日）關門大吉。

根據《9news》報導，「Exotic Athletica」總部位於澳洲昆士蘭陽光海岸，今年4月因財務困難申請自願清算，當時管理公司仍希望能找到買家拯救品牌，但可惜最終未能成功，最終品牌在社群平台宣布16日將歇業的消息，「在歷經十年瘋狂、混亂、又精彩的時光後，我們終於要說出這句從未想過會說的話，Exotica將在11月16日星期日關門。」

貼文中提到，品牌創立初衷是為勇敢做自己的女性而設計，讓每個身形、每種樣貌的女性都能自信揮灑汗水，盡情展現自我，也感謝設計師和顧客，以及一路以來相挺的工作團隊，「每個故事、每篇貼文、每次加油打氣，都讓這個品牌成為難以忘懷的存在。」即便宣布熄燈消息，不過品牌仍繼續營運到最後一刻，也祭出7折優惠，希望在剩下的幾天內清空庫存。

Exotic Athletica由創辦人雷拉妮．錢德勒（Leilani Chandler）於2014年創立。根據品牌網站介紹，她受到巴西健身時尚文化啟發，欣賞當地對女性曲線的讚美與大膽設計，因此打造出鼓勵女性展現自信的運動服品牌。

品牌成立初期極受歡迎，錢德勒曾透露，一款售價49.99澳元（約新台幣1015元）的上衣，在2020年4月至2021年4月間就創下700萬澳元（約新台幣1.4億元）的銷售佳績。不過近年來隨著高層人事變動與營運成本飆升，品牌經營逐漸吃緊。

曾風靡澳洲、象徵自信與力量的品牌Exotic Athletica，如今華麗謝幕畫下句點，也讓不少忠實粉絲不捨留言「太難過了」「從一開始就很喜歡這品牌」「看到這個消息真的很難過」「好難過，一直以來都穿這牌子的緊身褲。」

