經營11年「阿滴英文」沒了！阿滴親曝背後原因：定位更清楚

（記者洪承恩／綜合報導）阿滴宣布經營11年的YouTube頻道「阿滴英文」正式更名為「阿滴」，消息一出立刻引發粉絲熱議。由於近年頻道走向逐漸從英文教學轉為旅遊、Podcast與多元內容，「英文」兩字反而讓不少新觀眾誤以為頻道仍以教學為主，成為他下定決心改名的主因。

阿滴表示，現在常有觀眾是因為旅遊影片才認識他，例如南極旅程或各類生活vlog，若點進來卻看到「阿滴英文」，確實會產生落差。為了讓頻道定位更加清楚，他已同步把YouTube、IG、Threads的中文名稱統一更新為「阿滴」，希望點進來的觀眾能更直覺理解頻道內容。

圖／為了讓頻道的定位更加清楚，阿滴決定將頻道改名，拿掉「英文」兩個字。（翻攝阿滴IG）

至於英文帳號「@rayduenglish」，阿滴則決定保留。他笑說這個帳號本身很難改，也具有「歷史紀念」的象徵，等於見證頻道從英文教學起家的階段。雖然中文名稱已經全面更新，但未來仍會保留這部分作為頻道故事的一部分。

在片頭方面，阿滴坦言會重新製作，但目前尚未完成，短期內影片將維持「無片頭」的狀態。他透露這次改名其實考慮許久，希望一次把頻道與社群風格調整到位，讓未來的內容方向更一致。

面對告別陪伴11年的「阿滴英文」，不少粉絲留言表示既驚訝又不捨，也有人笑說「現在的小孩不知道阿滴原本是教英文的嗎」。不過大多數粉絲仍支持改名，認為這象徵頻道邁入新階段，也敲碗希望阿滴偶爾仍能推出英文相關內容，延續大家熟悉的風格。

