經營12年 金門國賓影城5／4熄燈 業者曝原因

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國賓影城昨（8日）公告，金門國賓影城因租約到期，將於5月4日打烊後結束營業；歇業消息傳出後，不少金門人直呼難過；也有人感嘆，早年當地有不少電影院，後來陸續倒閉，沒想到現在國賓影城也要關了。

金門目前只有2間電影院，包括位在風獅爺商店街的金獅影城，另外就是位在昇恆昌金湖廣場的金門國賓影城。

國賓影城昨在臉書粉專發出公告，金門國賓影城因租約到期，即將於2026年5月4日打烊後結束營業。業者表示，從2014年到2026年，金門國賓影城陪伴大家走過12年的歲月，「這裡曾有期待開場的眼神，有散場後還捨不得離去的身影，也有許多屬於電影、屬於生活、屬於彼此的回憶，如今即將說再見。」

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消息曝光引發討論，在地網友紛紛留言，「怎麼會」、「太難過了」、「幸好還來得及踩點，感謝金門國賓」、「希望金獅影城可以撐下去」。

此外公告也提到，為保障會員及票券顧客權益，國賓會員權益全台適用，會員也可至其他據點使用；如欲辦理退會，可於5月4日前至金門會員服務櫃台辦理，或於其他時間至全台國賓影城據點辦理。

如持有電影優待券，可至全台各據點使用，或於各據點依票券面額辦理退費，有疑問請洽現場人員或客服專線。

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