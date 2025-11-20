經營13年撐不住！中部這建商宣布倒閉 透天建案慘成「爛尾樓」遭法拍

記者林意筑／台中報導

中部建商「豐裕景觀股份有限公司」倒閉，位於彰化竹塘的透天建案遭法拍。（圖／翻攝自591房屋交易網）

全台房市陷入低迷，其中在台中、彰化地區起家的「豐裕景觀股份有限公司」撐不過寒冬，陷入財務危機，於去（2024）年宣布停業，結束為期13的經營，導致旗下位於彰化竹塘的透天建案變成「爛尾樓」無法完工，近期以2604萬8千元底價進入法拍程序。

「豐裕景觀」於2011年成立，原本從事景觀與室內設計的創辦人張姓負責人，因有感於辛苦代價與所得薪水不成正比，希望擺脫受僱限制、追求更高利潤而投入建築業，決定咬緊牙關創業，無奈於2024年仍以停業收場。

據判決書指出，發現因當時張姓負責人因未清償485萬3414元債權給台中商業銀行，導致「豐裕景觀股份有限公司」與負責人名下多筆資產近期陸續遭到拍賣，其中包含位於彰化北斗的透天厝以656萬元拍定，另台中市大肚區的透天以1343萬元拍出。

至於近期「豐裕景觀股份有限公司」在彰化縣竹塘鄉的透天厝建案，目前雖然已經完成主結構，但尚未裝設電梯，無奈成為「爛尾樓」，將以底價2604萬8000元的價格進入法拍市場，屆時也將成為炙手可熱的焦點。

