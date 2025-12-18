經營15年！內科咖啡館Moooon River告別倒數

因股東異動因素，台北市內湖科技園區內唯一的獨立書店Moooon River Cafe＆Books確定將於明年1月底結束營業。

Moooon River Cafe & Books店內裝潢充滿復古風情， 曾參與過破百支偶像劇、廣告與MV的拍攝工作 。(圖/翻攝Moooon River Cafe & Books臉書)

Moooon River創辦人 Eric Y於17日在臉書粉專發布公告，表示因為股東異動Moooon River即將於1月底告一段落，「15年來，Moooon River Cafe & Books很榮幸在瑞光路上，擔任大家餐敘、閱讀、聊天、休息的世外桃源。」

Moooon River Cafe & Books位於內湖區瑞光路的咖啡書店，曾獲選全台十大最美咖啡廳，更是全台第一個設置「床座位」的特色店家。由於咖啡店裝潢很有特色，曾參與過破百支偶像劇、廣告與MV的拍攝工作，店內更見證數十場求婚場景。

廣告 廣告

該篇公告曝光後，網友紛紛留言喊不捨，「感謝曾經享受的氛圍」、「這家真的不錯 紅酒燉牛肉好吃」、「很有質感的地方～也有我的回憶」、「大約近10年前都有待在這邊聚餐，實在不捨」。

延伸閱讀

國際客目標又要落空了 觀光署長：900萬人次其實最適合台灣

80年罕見超級強運日！5招鎖住財氣 庫裝滿袋旺到明年

國外網購必知！快遞報關「預先委任」 明年3/1上路