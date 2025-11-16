經營20年！桃園南崁觀光夜市傳將歇業 管委會：不實訊息

經營20年的桃園南崁觀光夜市，近日傳出即將歇業消息，該處還會變成國小校用地。對此，管委會澄清，這皆為不實訊息，夜市目前營運狀況穩定良好，攤商正常營業，並沒有任何停業或歇業的規劃。

桃園南崁觀光夜市在地經營20年。（圖／翻攝自南崁觀光夜市臉書粉專）

位在桃園市蘆竹區五福一路與仁愛路交叉路口的南崁觀光夜市，是在地人夜晚覓食的好去處，但該夜市近日傳出歇業消息，Google Maps上的營業狀態還被改成「永久歇業」，令不少民眾錯愕。

對此，南崁觀光夜市在臉書發布聲明，指出近期有不明來源的惡意謠言，散播「南崁觀光夜市已永久歇業」等不實訊息。南崁觀光夜市目前營運狀況穩定良好，攤商正常營業，並沒有任何停業或歇業的規劃。提醒民眾，所有與夜市營運相關的正式資訊，皆以本粉絲團公布為準。

許多網友紛紛留言表示「原來沒有停！太好啦」、「不能沒有營業啊！我每週期待的就是週二週五去南崁夜市」、「太好了，還有營業」、「難怪昨天人超多」、「Google上面是寫永久歇業所以大家才會誤會吧！只是這個不知道誰有權限可以去更改」。

