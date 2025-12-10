經營20年！美式餐廳宣布熄燈「最後營業日」曝 業者吐未來規劃

記者柯美儀／台北報導

TGI FRIDAYS 台中市政分店將在明年元旦熄燈。（圖／取自「TGI FRIDAYS」臉書）

美式連鎖餐廳「TGI FRIDAYS」宣布，經營長達20年的台中市政分店，將在2026年1月1日元旦起結束營業。熄燈消息一出引發在地饕客不捨，感嘆「真的是時代的眼淚」。業者也證實，目前正積極尋找台中新址，未來將再開新門市與顧客見面。

TGI FRIDAYS在官方臉書無預警宣布，台中市政分店將於2026年1月1日元旦結束營業，同時邀請所有員工們趁這段時間「回娘家」，只要四人以上預先訂位，出示曾任職TGI FRIDAYS憑證，即可享老員工優惠。業者表示，此次關店主要因營運策略調整，目前TGI FRIDAYS在台中仍保有崇德餐廳營業，並持續評估新的選址計畫。

TGI FRIDAYS又稱「星期五餐廳」，主打道地的美式食物、特色調酒飲品與服務，全台目前共有18間分店。台中原有2間門市，其中首間為台中英才店，也是全台第二家分店，但因商圈轉移，今年5月已搬遷至崇德店；另一間台中市政分店則經營長達20年。隨著官方宣布市政分店即將停業，台中地區將僅剩崇德店營運。

熄燈消息也讓大批在地人十分震驚，紛紛在社群平台留言表達不捨，「真的是時代的眼淚」、「我的求婚地點」、「我的回憶，從單身到兩個孩子的媽」、「經歷三民再見、英才搬家，市政也要再見了，我的青春打工歲月」。

