經營30年渡假村宣布停業！最後營業日期曝光…業者感慨道別

（記者洪承恩／綜合報導）嘉義縣大埔鄉知名景點「歐都納山野渡假村」無預警宣布即將停業，業者指出，受到偏鄉人口持續流失影響，長期面臨人力短缺與招聘困難，在萬分不捨下，決定於2026年3月10日正式結束營運，走過超過30年的經營歲月，也讓不少老顧客感到惋惜。

歐都納山野渡假村由台灣戶外品牌歐都納經營，1990年在嘉義大埔鄉、曾文水庫上游開幕，占地逾2公頃，主打低密度開發與生態共存，園區內有原木屋套房與歐式鄉村風建築「盧森館」，結合自然景觀與生態導覽，長年是台三線沿線的人氣旅遊去處，也為當地創造不少就業機會。

廣告 廣告

圖／歐都納山野渡假村即將結束營業，讓老顧客感到不捨。（翻攝臉書）

圖／歐都納山野渡假村即將結束營業，讓老顧客感到不捨。（翻攝臉書）

其實早在日前，渡假村舉辦用品拍賣時，地方就傳出可能停業的消息，直到30日官方在品牌與渡假村官網同步發布公告，消息才正式證實。公告中以「珍重再見，感謝有您」為題，坦言這是一個相當艱難的決定。

業者表示，三十多年來不只是經營住宿，更將自己視為大埔的一份子，長期串聯在地產業、配合政府推動觀光活動，希望替偏鄉創造更多商機，也曾與西拉雅國家風景區合作，進行蜜源植物栽植與紫斑蝶復育，投入生態保育工作。在公益面向上，渡假村多年來協助大埔國中小校務需求，每逢畢業季，還會運用自身資源，替畢業生準備西式餐點並進行餐桌禮儀教學，希望孩子們未來外出求學能更有自信。對長輩社團的關懷與支援，也一直沒有間斷。

圖／歐都納山野渡假村即將結束營業，讓老顧客感到不捨。（翻攝臉書）

不過，公告當中也點出偏鄉最現實的困境。近十年來，大埔國中每年畢業生人數已降到個位數，年輕人口外流、返鄉比例偏低，導致人才出現嚴重斷層，即便團隊仍充滿熱情，最終仍難以克服人力缺口，只能選擇停業。

業者也提醒，手中仍有住宿或渡假券的民眾，務必在2026年3月10日前完成使用；若無法前往，可依照公告中的退費方式辦理，或來電洽詢，將有專人協助處理。

更多引新聞報導

長輩酸這科系沒前途！內行揭「驚人年薪」：缺額穩定又好考

黃仁勳點名3種人最危險：沒有主見的人率先被AI淘汰

