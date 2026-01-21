經營70年「烘焙模具界LV」熄燈 老顧客不捨

北市烘焙用品專賣店「白鐵號」經營超過70年，有烘焙模具界LV的美譽，業者近日宣布，店面將於22日結束營業，目前商品全面清倉大拍賣，售完為止。許多老顧客感嘆，剛接觸烘焙時都會去店裡選購用具，從來沒想過會有歇業的一天。

白鐵號日前在臉書粉專公告，店面將於22日結束營業，老闆不捨表示，「還記得每周六的午後，一起度過幸福的烘焙時光，為家人親手做出各式各樣美味的點心。從南京東路到民生東路，走過了一甲子，讓這間小小的店，累積許多溫暖又珍貴的回憶。」

業者表示，店裡目前正在清倉大拍賣，所有商品全面優惠出清，售完為止。

消息曝光引發討論，一名網友在Threads發文表示，白鐵號成立於1952年，至今已超過74年，店面在70至80年代開設烘焙課程，是許多北部主婦的回憶；這些精練的白鐵沖壓模具，還有上面印著文字，是最能代表台灣美學的物件之一了。

許多網友家中都有白鐵號的烹飪用品，「母親廚房所有的模具、烤盤都是白鐵號的，都用了超過40年」、「家裡蒸蘿蔔糕的不鏽鋼盆、做磅蛋糕的模具、布丁模、檸檬榨汁器等，都是40年前媽媽特定搭車去買的。」

其他網友也感嘆，「父親最愛的店，去年走訪過，無限悵然」、「剛開始讀書時，白鐵號的模具是我們心中的LV，都要存很久的零用錢，才能去買個模具及工具回來做糕點，沒想到會有結束的一天。」

