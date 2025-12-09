經營80年！知名連鎖3C賣場 無預警關閉所有門市

多位員工表示，公司僅在關閉前兩天收到通知，而許多顧客的訂單則已滯留數月，至今無法取得商品。（示意圖／翻攝自pexels）





美國知名家電連鎖Howard’s Appliances於12月6日突然關閉全數門市，未作任何公開預警，消息一出震驚南加州零售市場。多位員工表示，公司僅在關閉前兩天收到通知，而許多顧客的訂單則已滯留數月，至今無法取得商品。

根據外媒的報導，這家總部位於加州、擁有近80年歷史的連鎖品牌，日前悄然停業。多名消費者指出，他們近期無法聯繫任何門市查詢訂單狀況。有人透露已等待好幾個月仍未收到家電，如今店鋪整體關閉，取貨可能遙遙無期。一名顧客在Reddit抱怨：「我父母剛在Howard’s Appliances訂了新爐灶，結果今天早上發現全部關門了。他們還沒收到貨，也聯絡不上任何一家店。」

根據一份提供給員工的內部通知，Howard’s Appliances物流總經理以賽亞·帕迪利亞（Isaiah Padilla）表示，公司停業源於「無法控制的情況」。然而多名前員工指出，公司實際上已經資金耗盡並提出破產申請。

有員工爆料稱，不到六個月前收購Howard’s的投資公司S5 Equity已撤回全部資金，導致經營迅速惡化。S5 Equity於今年4月收購該連鎖店時曾宣稱將協助品牌擴張與成長，但如今相關承諾成為疑問。

目前尚不清楚此次關閉影響多少名員工，但Howard’s Appliances曾在南加州擁有至少17家分店，是當地重要的家電零售商之一。隨著Howard’s倒閉，南加州消費者在家電與家居用品領域可選擇的實體通路再度縮減。

近年來，零售業普遍面臨後疫情時代的成本壓力與消費行為轉變，已有多家品牌申請破產或大幅收縮規模，包括JoAnn Fabrics、Hooters、Quiksilver母公司Liberated Brands、Forever 21與梅西百貨等。

