經痛到打滾小心是不孕警訊！35歲輕熟女確診「子宮肌腺瘤」，徐明義教授揭「保卵生子」黃金策略
妳也有經痛到無法下床的困擾嗎？近期新聞報導，一名 35 歲女性因長達三年嚴重經痛、腹痛難耐，檢查後竟發現子宮內佈滿「子宮肌腺瘤」，不僅影響生活，更可能導致不孕。這則新聞引發許多女性恐慌：原來經痛不只是痛，更是子宮在喊救命？
被譽為「台灣AMH之父」、華育生殖醫學婦產科診所院長徐明義教授指出，子宮肌腺瘤其實就是「子宮內膜異位」跑到子宮肌肉層的結果。這不只會造成劇烈疼痛，更是導致難孕的隱形殺手。面對這種棘手的婦科問題，若妳仍有生育計畫，千萬不能「頭痛醫頭」，必須採取更精密的「分段治療」策略。
「子宮肌腺瘤」為子宮發炎，胚胎難以著床恐導致不孕
徐明義教授解釋，子宮內膜異位症（包含肌腺瘤、巧克力囊腫）會導致骨盆腔長期處於「慢性發炎」狀態。這些發炎因子就像是體內的搗亂份子，會干擾卵子品質、阻礙精卵結合，更會讓子宮環境變得不友善，導致胚胎難以著床。
常見症狀自我檢測：
嚴重經痛： 月經來時痛到需要吃止痛藥。
腸胃不適： 月經期間容易拉肚子（發炎組織可能沾黏到腸道）。
經血過多： 衛生棉更換頻率異常高。
確診肌腺瘤想懷孕，該先開刀還是先做試管？
這是許多患者最糾結的問題：不治療會痛且不孕，治療（開刀或用藥）又怕傷到子宮或卵巢。徐明義教授提出生殖醫學界的最佳解方——「分段治療 (Segmental Treatment)」。
第一階段（搶救卵子）： 肌腺瘤患者的卵巢功能通常也會受影響，且傳統試管療程中的高劑量荷爾蒙會刺激肌腺瘤變大。因此，首要任務是先進行取卵，將胚胎培養好並冷凍起來。
第二階段（整理子宮環境）： 胚胎安全保存後，醫師可以放手治療肌腺瘤（透過藥物讓內膜萎縮或手術處理），將子宮環境整理到最佳狀態。
第三階段（精準植入）： 待發炎消退、子宮環境優良時，再將冷凍胚胎解凍植入。
數據顯示，對於子宮內膜異位症患者，這種「冷凍胚胎植入」的成功率遠高於新鮮週期植入。
治療前少做這件事，小心卵巢早衰回不去
「很多女性為了治病切除病灶，結果手術後才發現卵巢功能受損，提早更年期。」徐明義教授語重心長地提醒。
AMH (抗穆氏管荷爾蒙) 是評估卵子庫存量最重要的指標。徐教授建議，在進行任何針對子宮或卵巢的手術（如肌腺瘤消融、巧囊切除）之前，一定要先由生殖專業醫師評估及檢測AMH。
如果35歲前且 AMH 數值不錯：或許可以考慮手術。
如果35歲後或AMH 數值偏低：建議先凍卵或已婚者可先冷凍胚胎，避免手術進一步傷害卵巢，導致將來無卵可用。
別讓經痛偷走妳的生育權
35 歲是女性生育力急劇下降的分水嶺。徐明義教授提醒，經痛是身體發出的警訊，千萬別忍耐。
若妳有嚴重經痛且未來有生育計畫，建議儘早尋求專業生殖醫學醫師的評估。透過 AMH 檢測了解庫存，利用分段治療策略兼顧治療與生育，在華育生殖醫學婦產科診所的專業協助下，即使面對棘手的肌腺瘤，妳依然能守護做母親的夢想。
想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估
