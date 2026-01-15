經痛查出子宮腺肌症 微波消融除病灶

經痛往往被女性視為"正常的生理期不適"，但如果痛到無法下床，甚至影響工作，可能就不是單純經痛，而是身體發出的警訊。台北慈濟醫院近期收治一名35歲女性，因多年經痛就醫後才發現罹患「子宮腺肌症」。透過新型"微波消融治療"，不但成功保留子宮，也讓症狀大幅改善。

台北慈濟醫院婦產部部長 陳國瑚：「腺肌症是經血倒流，它遍布在整個子宮裡面。」

因為經痛多年，35歲的李小姐一開始以為只是生理期不舒服，但檢查後才發現是子宮腺肌症引起。這類疾病常常沒有典型症狀，很多女性一直忍著，直到影響生活才就醫。

台北慈濟醫院婦產部部長 陳國瑚：「她主要的問題是，因為子宮裡面充滿了腺肌症，這些倒流的經血形成的腺體，困擾她，所以造成她嚴重的經痛，所以後來我們就是用，做最新型的治療，也就是子宮的腺肌症，做微波消融的治療，後來她病人狀況也改善得非常地好。」

過去能做的治療選擇不多，不是長期吃藥，就是得面臨切除子宮，如今台北慈濟醫院導入微波消融，只要透過影像導引，把微波能量直接作用在病灶上，不需要大傷口，也能保留正常子宮結構，是比較溫和、也更符合病患期待的方式。

台北慈濟醫院婦產部部長 陳國瑚：「像這個腺肌症，它在整個子宮裡面都有腺體，所以如果我們，像做子宮肌瘤的手術一樣，切掉那個一部分的子宮，對她來講，沒有什麼徹底的改善，我們知道微波，它是可以有高的能量，可以破壞組織，所以它在醫療上也有用途，也就是用這個微波的針，伸到子宮裡去把這些腺體燒掉，破壞它的活性，那它就不會在裡面作怪了。」

治療結束後，不僅恢復期短，經痛改善也相當明顯，最終李小姐也能如願生育，不過醫師提醒，要是出現月經量太大、長期經痛難耐，以及不孕等症狀，建議婦女到婦科檢查，這可能是子宮腺肌症，身體的警訊。

