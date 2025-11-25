經痛難耐 子宮肌腺瘤作祟

35歲李小姐近3年生理期總腹痛難耐，影響日常生活，就醫後經超音波與抽血檢查，發現子宮內布滿子宮肌腺瘤，透過腹腔鏡與婦科超音波導引，進行子宮肌腺瘤微波消融治療，術後經痛症狀大幅改善。

台北慈濟醫院婦產部部長陳國瑚說明，子宮肌腺瘤是一種子宮內膜異位疾病，子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層內，導致子宮壁增厚、慢性發炎，形成原因多與經血逆流及免疫功能異常有關。

陳國瑚說，子宮肌腺瘤好發於35～50歲女性，是生育年齡婦女重要的婦科疾病，台灣婦女的盛行率約20～30％，在不孕女性中也相當常見。當這些因經血倒流長入子宮肌層的異位內膜組織，在月經周期受荷爾蒙刺激時腫脹發炎，就可能有劇烈腹痛、經血過多、壓迫膀胱導致頻尿等症狀，長期更會影響受孕。

過去子宮肌腺瘤治療方式，有藥物、手術摘除子宮兩種，藥物治療可暫時控制經痛與經血過多，但長期使用荷爾蒙類藥物抑制劑，容易出現類似停經更年期的副作用，如熱潮紅、盜汗與骨質疏鬆；手術摘除子宮雖能徹底移除病灶，但會導致無法再生育。

陳國瑚說，隨著醫療科技進步，微波消融成為近年來治療新選擇，在腹腔鏡及婦科超音波導引下，將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小壞死，達到止痛與減少經血治療目的。

陳國瑚表示，微波消融不易傷害周邊組織，也不影響懷孕，且術後疼痛感與併發症風險都降低，近9成病人預後狀況良好。提醒女性應定期接受婦科健康檢查，透過子宮頸抹片、抽血與骨盆腔超音波可早期發現異常，及時介入治療。