經痛、經血過多小心是子宮肌腺瘤！它與子宮肌瘤不同 治療一定要切子宮嗎？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

女性如果長期有經痛、經血過多等問題，甚至有頻尿的情況，很有可能是「子宮肌腺瘤」。如果經醫師評估需要進行手術但又擔心要切除子宮、無法懷孕，現在其實可以透過微波消融手術，精準破壞異常組織減少傷害。

35歲李小姐近3年來生理期時常常腹痛難耐，甚至影響到日常生活，前往台北慈濟醫院就診，經過超音波、抽血檢查後發現李小姐的子宮內竟然佈滿了子宮肌腺瘤，台北慈濟醫院婦產部部長陳國瑚透過腹腔鏡、婦科超音波導引，為她進行子宮肌腺瘤微波消融治療後，才讓李小姐的症狀大幅改善，生活品質也因此提升。

廣告 廣告

子宮肌腺瘤是什麼？跟子宮肌瘤有何不同？

「子宮肌腺瘤」其實與子宮肌腺症、子宮腺肌症、子宮腺肌瘤是同一個疾病，屬於子宮內膜異位症的其中一種，不過它跟「子宮肌瘤」是不一樣的疾病，雖然它們都是子宮良性腫瘤，但有以下不同：

子宮肌腺瘤：子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層內，導致子宮壁增厚、慢性發炎，是一種子宮內膜異位的疾病。

子宮肌瘤：子宮平滑肌組織增生而形成的良性腫瘤

而子宮肌腺瘤形成的原因大多與經血逆流、免疫功能異常等有關。陳國瑚部長表示，子宮肌腺瘤好發於35－50歲的女性，在台灣盛行率約有20－30％，是生育年齡婦女重要的婦科疾病，在不孕女性中也相當常見。





陳國瑚部長指出，當這些異位的內膜組織在月經週期中受到荷爾蒙刺激而腫脹發炎時，就有可能造成劇烈腹痛、經血過多、壓迫膀胱導致頻尿等症狀，長期下來更會因為子宮結構性改變與慢性發炎而影響受孕。

子宮肌腺瘤如何治療？有沒有子宮切除手術外的治療？

臨床上，醫師可以透過病人主訴、內診、超音波及抽血檢查來判斷患者是否有子宮肌腺瘤的問題。





治療方式主要有藥物、手術等，藥物治療可暫時控制經痛、經血過多，但陳國瑚部長提到，長期使用荷爾蒙類藥物抑制劑容易導致類似停經更年期的副作用；而手術方面，過去會採取切除子宮的方式治療，因為若只切除局部子宮肌腺瘤，可能無法完全清除、改善有限，但切除全部子宮雖能徹底移除病灶，可是對於希望保留子宮或仍有生育計畫的女性而言是相當大的代價。





不過，隨著醫療科技的進步，近年來子宮肌腺瘤也有許多新的治療選擇，微波消融手術就是其中之一，醫師在腹腔鏡及婦科超音波的導引下，消融針能精準進入病灶釋放高能量微波，破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小壞死，達到止痛、減少經血的治療效果。





陳國瑚部長認為，微波消融手術透過影像導引精準掌握，不易傷害周邊組織，進而保護子宮內膜，讓病人即使接受了手術也不會影響懷孕，此外微波消融手術術後疼痛感低，併發症風險也較小，臨床追蹤顯示，近9成患者預後狀況相當良好，不僅恢復正常月經週期，經痛也大為改善，提升生活品質。

定期做「這些」婦科健康檢查 及早發現及時治療

女性若有相關的症狀，建議尋求醫師診斷、評估，討論最適合的治療方式改善不是並維護生活品質。陳國瑚部長也建議，女性應定期接受婦科健康檢查，透過子宮頸抹片、抽血、骨盆腔超音波等早期發現異常，及時介入治療。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥經痛、經血過多小心是子宮肌腺瘤！它與子宮肌瘤不同 治療一定要切子宮嗎？