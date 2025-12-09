經發局率團進軍2025杜拜國際汽車零配件、維修工具暨輪胎展

市府經發局率團進軍2025杜拜國際汽車零配件、維修工具暨輪胎展，提升南市企業國際能見度與合作商機。（經發局提供）

記者陳佳伶／新營報導

市府經發局九日至十一日率領南市汽車零配件廠商進軍杜拜，參加２０２５杜拜國際汽車零配件、維修工具暨輪胎展，以共同參展拓銷模式，提升台南優質企業國際能見度與合作商機，拓展多元國際市場。

經發局長張婷媛指出，今年參展團隊以引擎活塞、汽車感應器、馬達、風散、煞車片、後視鏡、維修工具等類型產品為主，攤位行銷上 以「Auto Partner」為主軸，展現南市在全球汽配供應鏈上重要之夥伴地位。

事前已邀請當地專業買家在展會期間到台南攤位進行面對面洽談，強化連結與媒合效率；安排台南業者拜訪 HIGHWAY AUTO、Right Way Auto等當地知名汽車配件供應商，建立更緊密的合作交流平台。

經發局說，近年國際局勢與供應鏈持續變動，尤其美國實施對等關稅政策後，全球製造業分工及貿易格局再現重組趨勢；面對情勢變化，市府協助南市企業提前布局海外市場，建立多元銷售市場策略，降低面對關稅調整及全球貿易風險之衝擊。

這次率領南市汽車零配件廠商進軍杜拜，參與杜拜汽配展，不僅能貼近中東買家需求，並擴及東歐、非洲門戶，透過中東市場趨勢、建立跨國合作網絡，有助南市相關產業掌握全球脈動，也展示台南汽配產業的完整供應鏈實力。

這次行前規劃設計英文共同型錄，將參展產品以統一設計色調呈現，更強化專業感與設計感，提升國際行銷力與品牌識別度，協助企業在全球舞台上創造更多合作契機與外銷成長動能。

未來市府也將持續從行銷推廣、產業升級、人才培育等多面向入手，促進產官學研協力合作，打造台南產業的新價值鏈。