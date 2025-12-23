經發會聚焦少子化與擴大內需 顧問盼提升觀光黏著度

（中央社記者高華謙台北23日電）行政院經濟發展委員會第2次顧問會議登場，聚焦少子化、擴大內需等議題。受邀與會的中小企業總會理事長李育家說，觀光活動常常熱鬧後就結束，是否可以再加強深度、黏著度，甚至再延伸主題等，可能可以再加強文化部分。

行政院經濟發展委員會第2次顧問會議包容成長組會議今天登場，會議聚焦中小微企業多元振興發展、青年多元發展、薪資提升與透明化、雙就業雙照顧、少子化、擴大內需等。

行政院指出，出席顧問包含召集人中研院院士及前副院長朱敬一，共同召集人李育家、政大國際金融學院院長及前財政部長蘇建榮，以及顧問台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強、大經濟系教授林明仁、台灣金融研訓院院長高一誠、商研院副院長張皇珍、中華經濟研究院董事長曹添旺。

顧問商總理事長許舒博、政大財政學系教授及中經院院長連賢明、台大社會系特聘教授陳東升、永豐金董事長陳思寬、銳泰精密董事長及前工具機協會理事長游祥鎮、台大經濟系特聘教授劉錦添、政大經濟系教授蕭明福。

連賢明會後接受媒體聯訪指出，台灣經濟發展表現相當不錯，但大家都很擔心有沒有照顧到全面需求，今天會議特別針對青年、少子化、老年化，以及如何擴大內需等有較多討論。

連賢明表示，另也有討論怎麼讓勞動環境、特別是婦女能有更具彈性的工時，勞動部有提出未來一年希望能推動彈性工時，政府如何提供補貼企業進行等。

連賢明說，擴大內需方面包含危老建築重建與觀光2個面向，像是如何促進觀光，也能透過危老重建照顧老年人。

李育家則指出，都更方面，有討論如何促成都更成案、放寬容積率，以及讓都更更完善的誘因等，他有建議可以參考日本、韓國的社區發展。

李育家說，觀光則包含演唱會、運動會、展覽等各方面活動，雖然熱鬧，但熱鬧後就結束了，是否可以再加強深度、黏著度，甚至再延伸主題等，讓消費者能待久一點、消費多一點，可能可以再加強文化部分。

李育家也說，人才培育相當重要，像AI培育已超過10萬人，應可再進入企業協助、共同學習成長，加速產業轉型升級；另外，薪資部分已配合政府政策每年調升，企業收益好的話也能多給員工照顧，也不要讓企業主在能力上太過勉強。

行政院發言人李慧芝補充，今天很多專家學者對少子化有較多討論，而這需要勞動部與其他部會提供更多幫助，包括接下來要推動的彈性育嬰等，都會幫助雙親在職場有更多時間。（編輯：張均懋）1141223