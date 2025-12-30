經發會聚焦少子女化 卓榮泰：擴大兒少教育發展帳戶

（中央社記者高華謙台北30日電）行政院經發會顧問會議今天登場，聚焦少子女化等議題。行政院長卓榮泰表示，政府從孕、養、育、住、職5面向著手，且已實施「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，未來執行須更擴大及全面，且要有效改進並銜接社會需求。

卓榮泰今天主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組），與民間社會、產業界及經濟界領袖討論6大區域產業生活圈進度、跨國勞動力精進方案、強化供水珍珠串計畫及人口對策等議題。

針對衛福部「我國少子女化對策推動情形」報告，卓榮泰表示，「我國少子女化對策計畫2.0」（115年至118年）分別從孕、養、育、住、職5大面向，盼達到鼓勵適齡生育、減輕育兒照顧及時間負擔、促進工作與家庭平衡、減輕居住負擔、優化兒童醫療照護體系等目標。也期待衛福部組織改造後新成立的「兒少及家庭支持署」，以專業制度及專責機構來規劃兒少保護、托育、家庭支持與健康政策。

另外，國民黨與民眾黨日前宣布推出「台灣未來帳戶」引發討論。卓榮泰指出，政府已實施「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，未來執行須更加擴大及全面，並檢討執行成效，有效改進並銜接社會需求。

根據衛福部網站，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」是協助經濟弱勢兒童及少年以儲蓄方式，累積一定資產，作為未來接受教育、就業或創業用途。

另一方面，針對國家發展委員會「6大區域產業及生活圈（含均衡台灣重大建設）」、「布建產業發展所需人力與人才」報告，卓榮泰說，「6大區域產業及生活圈」是政府在國家區域產業發展的上位政策，並配套規劃推動供水、供電、居住社宅等152項重要建設，國發會應優先引進民間資源投資，讓地方獲得全面性發展。

卓榮泰也說，擴大勞動供給是重要政策，請各部會積極培育重點產業人才，並在推動「AI新十大建設」時，培育足夠新世代及產業實作AI人才，促進全民AI賦能，帶動產業轉型升級。

卓榮泰在聽取經濟部「促進區域均衡發展之供水治理行動計畫」報告後指出，為強化安全穩定供水，經濟部已在「水及流域永續發展行動計畫」中，擬定6年各項穩定供水工作，透過多元水源開發、珍珠串計畫及科技造水等3大主軸，全力支撐產業發展所需用水。經濟部也提前啟動由行政院副院長鄭麗君召集的「水及流域永續推動小組」，統籌全國供水規劃與調度。（編輯：翟思嘉）1141230