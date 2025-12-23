經發會聚焦擴大內需 專家促提升觀光黏著度

行政院長卓榮泰（前排左六）23日主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議，會前與顧問們大合影。（郭吉銓攝）

行政院經濟發展委員會第2次顧問會議23日聚焦少子化、擴大內需等議題，受邀與會的中小企業總會理事長李育家轉述，會中顧問們對推動觀光擴大內需提出建言，包括應加強深度、黏著度及文化內容，也建議應彈性放寬容積率，或研議其他誘因加速推動。

閣揆卓榮泰上任後設置行政院經濟發展委員會，分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等3組，昨日會議主要是包容成長組顧問與會，卓揆致詞時提到希望透過擴大內需，再加上政府規畫「六大區域產業及生活圈」計畫，投入近3000億元在全國各縣市推動150項以上重要地方基礎建設，在後關稅時代為台灣經濟注入更大的量能。

中華經濟研究院院長連賢明也提到，擴大內需包含危老建築重建與觀光2個面向，討論如何促進觀光，並透過危老重建照顧老年人；另討論完善勞動環境，勞動部提出在未來1年內，政府會協助推動彈性工時，透過補貼機制，協助企業落實相關措施。

其中針對觀光部分，李育家直言，國內觀光不該只有演唱會，還有運動會、展覽等，未來要讓活動熱鬧舉辦完之後，深度、黏著度方面可以再加強，甚至再延伸主題旅遊，讓遊客們能待得久一點、消費多一點，尤其文化的部分可以再加強，應參考日韓「社區發展結合觀光」作法。

卓榮泰指示交通部持續推動觀光兆元產業四大策略，也請相關部會完全投入，爭取大型國際性會展、會議、體育賽事、演唱會在台舉辦，吸引國際人士及學生來台參與更多的觀光旅遊活動，以擴大內需，創造更多經濟效益。

卓揆指出，交通部為鼓勵國人於平日進行國內旅遊，已提出平日住宿優惠、生日住宿優惠等方案，相關方案研議中，預計明年第2季開始實施。此外，政府也將成立「財團法人觀光研訓院」，充實觀光產業研發與經營管理人才。