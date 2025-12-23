經發會聚焦討論包容成長 政院將推動變形工時以利雙親彈性育嬰

行政院發言人李慧芝（左起）、中經院院長連賢明、中華民國全國中小企業總會理事長李育家2025.12.23於行政院經發會包容成長組會議會後受訪。郭宏章攝



行政院長卓榮泰今天（12/23）親自主持「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議（包容成長組），會中聚焦討論因應人工智慧（AI）發展趨勢，對於中小微企業多元振興發展、青年多元發展、薪資提升跟薪資透明化，以及雙就業的雙照顧。另外，也討論到推動都市更新同步照顧老年，也討論到變形工時，幫助婦女就業，且讓雙親都能彈性育嬰。由於會中對於少子化的問題有較多的討論，行政院發言人李慧芝也指出，因此需要勞動部與其他部會，提供更多的幫助，包括像是行政院接下來要推動的彈性育嬰的部分，都會來幫助，讓雙親在職場裡面可以有更多的時間。

行政院長卓榮泰2025.12.23主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議、包容成長分組的會議，與民間企業代表等大合照，隨後受訪談及彈劾案。郭宏章攝

行政院長卓榮泰今天上午（12/23）親自主持「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議（包容成長組），會後由包容成長組召集人中小企業總會理事長李育家與中經院院長連賢明以及行政院發言人李慧芝對外說明。

對於今天會議的主軸-經濟發展的包容成長，李育家指出，今天會議討論的議題，主要聚焦在包括中小微企業多元振興發展、青年多元發展、薪資提升跟薪資透明化，還有雙就業、雙照顧等議題。

中華民國全國中小企業總會理事長、行政院經發會包容成長組召集人李育家2025.12.23於經發會包容成長組會議會後受訪。郭宏章攝

有記者問到是否討論缺工的問題，李育家表示，因為今天我們談的像多元發展，因此經濟部提出對中小企業本身的數位轉型、淨零碳排、AI的協助，會中顧問們也也提到，現在對人才本身的培育是相當重要，AI的培育已經超過10萬人，應該可以從另外一個角度回來，能夠用這10萬個人，再進到企業裡面來協助大家來共同學習成長，對產業本身的轉型升級會比較快。

在於薪資部分，李育家指出，企業界也已經配合政府政策，就是已經每年都在做調升的動作，「企業能夠有收益好的話，你可以多給員工多一些照顧，假設我們也不要說一定要設個天花板，讓企業主本身在能力上，也不要太過勉強。」

此外，會中也討論到都更的議題，李育家說，如何去讓都更容積率能夠再放寬一點，或是還有什麼樣的誘因，可以讓都更能夠更完善。「我個人是建議說也可以參考一下日本、韓國的社區發展。」

李育家也指出，今天會議中討論到觀光的部分，儘管台灣在觀光方面有很多活動在進行，但因為觀光本身，不是只有演唱會，還有運動會、展覽等各方面的事項，「我們發現說，是熱鬧了，但是熱鬧以後又結束了，是不是可以在深度、黏著度，可以再加強一點。」甚至於說有沒有什麼主題，再延伸一下，讓旅客能夠在台灣待得久一點、能夠消費多一點，可能在文化的部分，可以再加強一點。

行政院經發會包容成長組顧問、中經院院長連賢明2025.12.23於經發會包容成長組會議會後受訪。郭宏章攝

中經院院長連賢明也指出，雖然我們經濟發展，事實上表現相當不錯，可是其實整個經濟的發展裡面，大家都一直很擔心，有沒有照顧到全面的需求，所以在特別是針對比較包容成長，特別是一些青年人、還有少子化，以及老年化等議題進行討論，然後也就如何，擴大內需，今天也針對這些議題進行討論。

至於要如何推動擴大內需，是否有討論到具體做法，連賢明指出，其實有兩個部分，第一個部分就是特別是一些危老建築的重建，第二個部分就是觀光的部分。會中顧問們討論到如何促進台灣的觀光，也可以透過危老建築的重建，照顧到老年人。

連賢明說明，今天會中有報告目前已經在執行的一些政策，特別是針對中小微企業的部分，如何去輔導他們，不論是在AI上面，或者是在「淨零」上面。相關部會在會中有提出具體的數據，也有一些成效。「在這個部分，其實政府一直希望能夠多照顧這個中小微企業 。」

另外，連賢明也表示，在會議後面部分，會中顧問們也討論到勞動環境、勞動條件部分，特別是婦女希望能夠更有彈性的工時，勞動部現在有提出來，在未來的一年，希望政府可以去協助、推動變形工時，並討論如何讓政府提供補貼給企業，並且加以落實。

行政院發言人李慧芝也補充，今天在會中很多專家學者與委員們，也對少子化議題有比較多的討論，因此需要勞動部與其他部會，提供更多的幫助，包括像是行政院接下來要推動的彈性育嬰的部分，都會來幫助，讓雙親在職場裡面可以有更多的時間。

