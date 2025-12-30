經發會「均衡台灣組」今登場 政院：預算受影響約326億

行政院今（30）天召開經濟發展委員會顧問會議（均衡台灣分組），由行政院長卓榮泰親自主持。圖為會前合影。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院今（30）天召開經濟發展委員會顧問會議（均衡台灣分組），由行政院長卓榮泰親自主持。他致詞時表示，經發會2024年提出未來四年「二上一下一平穩」的經濟發展目標，今年已經階段性達成。政府新的施政重點有兩項，即促進區域均衡發展的供水治理計畫行動方案，以及少子女化政策推動。共同召集人、宏碁創辦人施振榮會後受訪表示，行政院針對多項政策如人力資源、水資源及少子化議題，都已有進度推展，專業面向表現良好；台經院長張建一也說，「均衡台灣」相關計畫整體規劃預算超過新台幣6兆元，但明年度預算目前仍卡關在立法院，呼籲社會各界關注，促使總預算儘速通過。行政院發言人李慧芝補充說明，若明年度中央政府總預算未通過，將影響「均衡台灣」相關預算共326億元將受影響。

卓榮泰致詞時表示，按照會議議程決議執行狀況，包括「六大區域產業及生活圈」執行狀況及布建產業發展所需要的人力跟人才，也是受重視的議題，社會期盼政府提出對策。未來發展趨勢、新的施政重點，包含促進區域均衡發展供水治理計畫行動方案及因應台灣少子女化的國安問題，政府政策推動情形，無論是過去一直在進行中或未來的重點，都是為了達到國家各項產業能夠更均衡發展。

卓榮泰也提到，政府去年提出「二上一下一平穩」的目標，也就是以去（2024）年起算，未來4年「二上」是把經濟成長率平均保持在3%以上，且人均GDP要達到4萬美元，「一下」是失業率要穩定保持在3.5%以下，「一平穩」則是消費者物價指數(CPI)保持2%以下。

卓榮泰說，今年台灣經濟成長率比預期好，依各家預測跟主計總處評估，應該會達到7.37%；台灣人均GDP也會達到3萬8748美元，再努力看看明年能否達到4萬美元目標；失業率則穩定保持約3.3%，CPI也約落在1.6%與1.7%間，已階段性再次達到「二上一下一平穩」目標。他強調，明年1月以後，政院會再次召開經濟發展委員會總結會議，把顧問會議的主要決議跟建議，融入未來施政目標中。

李慧芝補充，若明年度中央政府總預算未通過，將影響「均衡台灣」相關預算共326億元將受影響，包含東部慢活城鄉計畫約50億元、大南方新矽谷128億元、首都圈黃金廊帶9.5億元、低碳樂活離島約0.6億元，及桃竹苗大矽谷126億元。她強調，多項政策屬於新增計畫，仍須總預算案通過，才能確保各項建設不受影響、如期完成。

而共同召集人、宏碁（ACER）創辦人施振榮會後轉述指出，「少子化」的問題在會中討論熱烈，政府已經做了很多事，但重點是「孩子怎麼生出來？」其實生育率越來越低，不只是亞洲的趨勢，包括歐盟生育率最高的法國也是都在降低中，所以這是全世界的問題，台灣基本上人口密度是全世界第六高，那到底什麼樣的生育率、多少人口才能夠因應未來的國力，包括經濟發展等，這部分「我相信，後續國發會還會再做研議」。

台經院長張建一會後受訪也提到，「均衡台灣」目前規劃預算大概要6兆多，明年大概要300多億，但現在都卡在立法院。所以希望媒體盡量幫忙宣導，這對未來國家長遠發展確實真的是非常的重要，「希望全民能夠督促立法院趕快通過總預算，讓台灣未來國家能夠永續發展，各個層面啦，不只是政治、經濟、環境等，都要能夠永續發展」。

張建一特別提及，希望立法委員能關心2300萬台灣人的民生經濟發展，特別是在均衡台灣這個部分，「因為台灣雖然不大，但城鄉差距蠻嚴重的。」政府規劃幾個特別是東部、中南部的部分，其實都有著力非常多的預算，現在預算都卡在立法院，所以希望立委們能多去了解這個均衡台灣方案，盡快通過明年度預算案。

今天出席會議的顧問包括：工總榮譽理事長（召集人）許勝雄、宏碁創辦人施振榮（共同召集人）、鴻海集團董事長劉揚偉、研華科技董事何春盛、東元集團董事長利明献、工研院董事長吳政忠、緯創資通董事長林憲銘、國家住都中心董事長花敬群、帆宣系統科技董事長/台灣智慧城市發展協會理事長高新明、台灣經濟研究院院長張建一、台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦、廠聯會副理事長魏雅庵和晶華酒店集團董事長潘思亮。

宏碁（ACER）創辦人施振榮。 圖：謝莉慧/攝

台經院院長張建一。 圖：謝莉慧/攝