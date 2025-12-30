經發會「均衡台灣組」登場 卓榮泰：聚焦水資源與少子女化對策

行政院長卓榮泰今天(30日)主持經濟發展委員會均衡台灣組，他在致詞時表示，經發會2024年提出未來四年「二上一下一平穩」的經濟發展目標，今年已階段性達成。卓榮泰表示，政府新的施政重點有兩項，促進區域均衡發展的供水治理計畫行動方案及少子女化政策推動。

行政院長卓榮泰30日主持經濟發展委員會「均衡台灣」組，他在會中致詞表示，按照會議議程決議執行狀況，包括「六大區域產業及生活圈」及布建產業發展所需要的人力跟人才，都是受到重視的議題，社會期盼政府提出對策。

卓榮泰指出，會議也將討論未來發展趨勢與新的施政重點，包含促進區域均衡發展供水治理計畫行動方案及因應台灣少子女化，政府政策推動情形。他說：『(原音)接著未來新的發展跟新的趨勢以及國家政府新的施政重點，我們會提出兩項，一個是促進區域均衡發展的供水治理計畫行動方案，能夠讓全台灣的水資源合理、均勻的分配，此外因應少子女化的國安問題，我們會提出少子女化政策推動的情形，無論是過去一直在進行的或是未來重點中的重點的幾項，都是為了要達到讓國家的各項產業能夠更均衡的發展。』

卓榮泰提到，政府去年提出「二上一下一平穩」目標，也就是以去年(2024年)起算未來4年，「二上」是把經濟成長率平均保持在3%以上，且人均GDP要達到4萬美元，「一下」是失業率穩定保持在3.5%以下，「一平穩」是消費者物價指數(CPI)保持2%以下。

卓榮泰表示，今年台灣經濟成長率比預期好，依各家預測跟主計總處評估，應會達到7.37%；台灣人均GDP也會達到3萬8748美元，再努力看明年能否達到4萬美元目標；失業率則穩定保持約3.3%，CPI也約落在1.6%與1.7%間，已階段性再次達到「二上一下一平穩」目標。他強調，明年1月後，政院會再次召開經濟發展委員會，把經發會顧問會議的主要決議跟建議，融入所有未來施政目標。

會後，宏碁創辦人施振榮受訪表示，行政院與各部會針對多項政策，如人力資源、水資源及少子化議題，都已有進度推展，專業面向表現良好；台經院院長張建一也指出，「均衡台灣」相關計畫整體規劃預算超過新台幣6兆元，但明年度總預算目前仍卡關立法院，呼籲社會各界關注，促使預算儘速通過。

行政院發言人李慧芝補充，若明年度中央政府總預算未通過，將影響「均衡台灣」相關預算共326億元將受影響，包含東部慢活城鄉計畫約50億元、大南方新矽谷128億元、首都圈黃金廊帶9.5億元、低碳樂活離島約0.6億元，及桃竹苗大矽谷126億元。她強調，多項政策屬於新增計畫，仍須總預算通過，才能確保各項建設不受影響、如期完成。

經發會「均衡台灣組」會議，30日出席顧問包括工總榮譽理事長(召集人) 許勝雄、宏碁創辦人施振榮、鴻海集團董事長劉揚偉、研華科技董事何春盛、東元集團董事長利明献、工研院董事長吳政忠、緯創資通董事長林憲銘、國家住都中心董事長花敬群、帆宣系統科技董事長/台灣智慧城市發展協會理事長高新明、台灣經濟研究院院長張建一、台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦、廠聯會副理事長魏雅庵和晶華酒店集團董事長潘思亮。