經紀人對邊荷律下達「進食令」 原因曝光了：快吃...

邊荷律近期瘦身有成，達到目標體重。（翻攝IG@yuling34）

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律，來台後一度被台灣美食擄獲，體重增加，但近期她瘦身有成，重回自己目標體重，卻也讓網友擔心她吃太少。對此，其經紀人乖姐透露已下了「進食令」，不然自己要被誤會虐待她們了，引發討論。

邊荷律忍美食誘惑甩肉 目標體重達標

邊荷律先前就坦言，來台因為台灣美食真的變胖了，雖感到幸福，但看到照片與影片也深感自責與失去自信；近期她也展開減重計畫，上個月已重回「目標體重」，體重少了4公斤，體脂肪也減了6公斤，讓她開心說道「以前太小穿不下的衣服現在又能穿了」。

胖胖team免驚！ 邊荷律：我是健康地減肥～

儘管過程辛苦，想吃的東西都得忍住不吃，還必須努力運動，但邊荷律請「胖胖team（粉絲）」免擔心，自己都是健康地減肥，「自從來到台灣之後，我覺得自己變成了一個更努力的人，真的很有成就感，也都多虧了一直為我加油的你們！」。

經紀人乖姐昨日透過限時動態，「今早對著荷律與衣宸下令，你們給我認真吃東西，不然粉絲以為我虐待你們，快吃.....」，直言人生好難，希望能藉此讓粉絲別再擔心了。

