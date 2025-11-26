經紀人小霜貼DNA鑑定報告 孩子與羅志祥「不是親子關係」

小豬羅志祥遭惡意影射與經紀人小霜關係不尋常，對此小霜貼出兒女DNA鑑定，證實「親子關係機率為0%」。（本刊資料照）

小豬羅志祥歷經演藝事業高低起伏，經紀人「小霜」不離不棄27年，他也曾公開自己是小霜一對混血兒女的乾爹，近日羅志祥推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，竟遭惡意影射兩人關係不尋常。對此小霜今（26日）稍早在臉書po文，出示兒女與小豬的親子鑑定報告，顯示「親子關係機率為0%」。

小霜曬出兒女與羅志祥母子合照，顯見彼此雖沒血源關係，仍如家人般親密。（翻攝自Kini Hsu臉書）

前陣子小豬透過工作室發出聲明，表示網路遭大量傳播羅志祥婚姻和子女狀況等不實訊息，還被大量點擊、瀏覽、擴散及發酵，對社會公眾造成了嚴重誤導，因此強調「對一切侵權及違法行為均將堅決追責到底，絕不姑息」。

而今日經紀人小霜在臉書主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，檢驗結果出爐，證明多組基因座「不符」、親子關係機率（PP）為0％，並標註「可以排除親子關係」，小霜也在同篇貼文中，大方po出小孩與小豬母子合照，顯見彼此雖沒血源關係，仍如家人般親密。

小霜帶著兒女赴醫院DNA採樣，小豬（右）也同行取樣。（翻攝自Kini Hsu臉書）（翻攝自Kini Hsu臉書）

此外在小霜的PO圖中，是小霜本人、一對兒女及羅志祥一同前往DNA取樣，在照片的右方，正是羅志祥本人，而小霜公布的基因比對報告中，也顯示STR基因中有8組基因型不符，故「可以排除」親子關係，其綜合親子指數（CPI）為0，親子關係機率為0%」。

小霜在貼文表示，「雖然他們沒有血緣關係，謝謝小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊，讓他們在成長的過程不會感到自卑。謠言止於智者，證明給你們看。」

